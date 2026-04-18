Vaguada mueve al presidente Luis Abinader a agotar su agenda en zonas afectadas por lluvias

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El Luis Abinader encabezará este fin de semana una serie de visitas y entregas oficiales en zonas afectadas por lluvias y en comunidades del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Según informó el gobierno de República Dominicana en su sitio web, el mandatario supervisará obras de reconstrucción, entregará títulos de propiedad y participará en la inauguración de infraestructuras educativas y de salud.

La agenda presidencial de este sábado comienza en el sector Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional, donde Abinader entregará títulos de propiedad a familias beneficiadas por el programa gubernamental de regularización de terrenos. De acuerdo con el gobierno, esta medida busca fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el acceso a una vivienda digna.

Luego, el jefe de Estado se trasladará a Puerto Plata para coordinar acciones de asistencia y respuesta tras las intensas lluvias que afectaron la región norte del país. Según lo detallado por el gobierno, Abinader encabezará una mesa de trabajo junto con autoridades locales y representantes de instituciones gubernamentales, presentando avances de obras y estrategias para atender a las comunidades impactadas. Entre sus actividades, el mandatario supervisará los daños en Los Ciruelos, Montellano y verificará el progreso de la reconstrucción del puente sobre el río Camú, una infraestructura clave dañada por las precipitaciones recientes.

La emergencia climática causada por una vaguada persistente mantiene en alerta a la República Dominicana, donde siete personas han fallecido y más de30.000 habitantes han debido abandonar sus hogares en diferentes regiones. Según informó la agencia EFE, la situación se ha agravado por la intensidad de las precipitaciones, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las operaciones de emergencia.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE)y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) han reportado que las lluvias intensas afectan gran parte del territorio nacional. Las instituciones mantienen vigilancia continua ante el aumento del riesgo de inundaciones y deslizamientos, especialmente en zonas vulnerables. De acuerdo con datos recogidos por EFE, la Defensa Civil, encabezada por Juan Salas, notificó el hallazgo de cinco cuerpos durante operativos de rescate recientes, cifra que se añade a los dos fallecimientos confirmados previamente por la Cruz Roja y la Alcaldía de Santo Domingo Oeste.

El domingo, la agenda del presidente continuará en Bonao, provincia Monseñor Nouel, con el lanzamiento oficial de la cosecha de arroz en la finca Bio Arroz y un almuerzo con productores locales. De acuerdo con lo indicado por el gobierno, la actividad apunta a fortalecer las políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y escuchar de forma directa las necesidades del sector agrícola.

Más tarde, Abinader se desplazará al municipio de Santo Domingo Este para inaugurar la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, una obra destinada a ampliar la oferta educativa en la zona y brindar mejores condiciones para la formación de niños y jóvenes. Además, el mandatario entregará apartamentos del proyecto habitacional Laderas del Este en San Antonio de Guerra, beneficiando a decenas de familias con nuevas viviendas.

La jornada concluirá con la apertura del Hospital Municipal La Victoria en el Gran Santo Domingo, centro que incrementará la cobertura y calidad de los servicios de salud para residentes de la comunidad y áreas cercanas. Este conjunto de actividades, detallado por el gobierno, forma parte de la estrategia del Gobierno dominicano para responder a emergencias, impulsar la infraestructura social y mejorar la calidad de vida en diferentes regiones del país.