Seis provincias alerta

Una vaguada provocará aguaceros moderados

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para San Cristóbal, San Pedro, La Romana, La Altagracia y el Gran Santo Domingo.

Una vaguada provocará aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Samaná, Barahona, Pedernales y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además que las lluvias iniciarán en la tarde y que se extenderán hasta la noche, con riesgo de generar inundaciones en zonas vulnerables.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para San Cristóbal, San Pedro, La Romana, La Altagracia y el Gran Santo Domingo. 

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
