Vaguada provocará aguaceros moderados

La incidencia de un sistema frontal al norte del país y los efectos de una vaguada provocarán lluvias débiles a moderadas, con posibles ráfagas de viento en localidades de Puerto Plata, Espaillat, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo y La Altagracia.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las precipitaciones ocurrirán en la tarde y que se extenderán hasta la noche.

En cuanto a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que estarán calurosas en la tarde, debido a la incidencia del viento del este/sureste, pero que durante la noche y la madrugada estarán bajas, por la época del año.

Meteorología dijo que la temperatura mínimas estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.