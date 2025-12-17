Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Vaguada provocará lluvias moderadas

Ocurrirán en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, La Romana, San Pedro, Santo Domingo

Indomet

EMILIO GUZMÁN M.
EMILIO GUZMÁN M.

Hoy ocurrirán aguaceros débiles a moderados en localidades La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y en horas de la tarde y que serán provocadas por una vaguada prefrontal y un ligero aumento de la humedad.

El organismo que pronostica las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, bajas en la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.

Meteorología dijo que el Gran Santo Domingo tendrá cielo poco nuboso y soleado. La temperaturas mínimas estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
