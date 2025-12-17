Vaguada provocará lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán aguaceros débiles a moderados en localidades La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y en horas de la tarde y que serán provocadas por una vaguada prefrontal y un ligero aumento de la humedad.

El organismo que pronostica las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, bajas en la noche y la madrugada, sobre todo en zonas montañosas y valles del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.

Meteorología dijo que el Gran Santo Domingo tendrá cielo poco nuboso y soleado. La temperaturas mínimas estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.