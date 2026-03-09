Vaguada provocará lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La influencia de una vaguada provocará chubascos moderados, con tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia localidades de María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó en su último informe que las lluvias iniciarán en la mañana y se extenderán hasta horas de la tarde.

Coe alerta 14 provincias

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 14 provincias en alerta, debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra.

En amarilla están San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, mientra que en alerta verde el COE colocó a Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel Sánchez Ramírez, Monte Plata y la provincia Samaná.

Olas anormales en costas

Para las costas Atlántica y Caribeña, Meteorología recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, por vientos fuertes y olas anormales.