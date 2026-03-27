COE aumenta a 17 las provincias en alerta: ¿cuáles están en amarilla?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este viernes a 17 el número de provincias bajo alerta meteorológica, debido a que el sistema frontal sobre el país se desplaza lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, manteniendo condiciones húmedas e inestables.

Según indicó la institución a través de un boletín, nueve de estas localidades —Monte Plata, Santo Domingo, Hato Mayor, La Altagracia, Samaná, La Romana, El Seibo, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís— se encuentran en alerta amarilla.

Mientras que el resto —María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago y Monseñor Nouel— permanecen en verde.

COE aumenta a 17 las provincias en alertaFuente externa

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Además, exhortó a los operadores en la costa atlántica a tomar medidas de precaución debido a visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.