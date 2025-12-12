Vaguada trae chubascos, las temperaturas bajarán más

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vaguada asociada a un sistema frontal estará al noreste y producirá chubascos aislados con posibles tronadas sobre provincias del norte, noreste, la llanura Oriental, la cordillera Central y la frontera.

Entre las provincias más propensas a estas precipitaciones están La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Hato Mayor y Samaná, dijo el Instituto de Meteorología.

Vaticinó temperaturas calurosas durante el día, notándose más en horas vespertinas y que en noche y madrugada serán frescas en montañas y valles, donde ocurrirán nieblas y neblinas, más en zonas de Santiago, Espaillat y Hermanas Mirabal hasta las horas matutinas.

Para mañana habla de un flujo de viento del este, combinado con los efectos orográficos, que inducirá un ambiente ventoso, con incrementos nubosos desde las primeras horas del día, acompañados de precipitaciones dispersas sobre localidades de las vertientes norte, noreste, este y la Cordillera Central.

Prevé un aumento del oleaje y de la intensidad del viento en ambas costas del país, por lo que llama a prudencia.