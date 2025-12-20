Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Vaguada traerá chubascos aislados

En la Costa Atlántica, Meteorología pide a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, por olas anormales.

EMILIO GUZMÁN M.
EMILIO GUZMÁN M.

Hoy ocurrirán chubascos aislados y pasajeros con tronadas y ráfagas de viento en localidades de La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Azua, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las lluvias inician en la mañana, siendo más intensas en la tarde y que serán provocadas por una vaguada en los niveles medios de la troposfera y la influencia del viento este/noreste.

En cuanto a las temperaturas, el organismo informó que continuarán bajas, en especial en la noche y madrugada y hacia montañas y valles del país, debido a la época del año. La mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

En la Costa Atlántica, Meteorología pide a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, por olas anormales.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
