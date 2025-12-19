Una vaguada traerá lluvias para al menos 16 provincias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Lluvias dispersas y posibles ráfagas de viento afectarán el territorio nacional, en especial en localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó, además, que las precipitaciones que serán provocadas una vaguada, en combinación con el viento del noreste, iniciarán en la mañana, con más intensidad en la tarde y primeras horas de la noche.

El organismo prevé temperaturas bajas en la noche y madrugada en montañas y valles del país.