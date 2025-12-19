Cócteles festivos para la Nochebuena: tres recetas que encantarán a tus invitados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La llegada de la Nochebuena transforma el hogar en un escenario lleno de aromas, risas y tradición, un momento en el que la casa cobra vida mientras se preparan las ensaladas, el cerdo asado aporta su inconfundible aroma, los arroces toman forma entre conversaciones y cada detalle crea el ambiente ideal para reunir a la familia alrededor de la mesa.

En medio de este ambiente festivo, un cóctel bien preparado se convierte en el toque que completa la experiencia.

No solo refresca, también acompaña la comida, da la bienvenida a los invitados y marca el inicio y hasta el cierre de la celebración. Sin duda, un brindis rompe el hielo, anima la conversación y aporta ese tono cálido que hace especial esa cena tan especial.

La bebida forma parte del ritual navideño tanto como los platos tradicionales. Cada receta con tequila Herradura cuenta su propia historia y puede añadir color, creatividad y un toque de sorpresa. Preparar cócteles en casa es una manera sencilla de elevar la cena y demostrar dedicación a quienes se sientan en la mesa.

Con ese espíritu de unión tan propio de la época, te presentamos tres recetas pensadas para armonizar con los sabores clásicos de la temporada y darle un giro elegante a tu celebración. Cada una tiene su encanto y está diseñada para acompañar distintos momentos de la noche, desde el primer saludo hasta el brindis final.

Margarita Nevada

Herradura Silver 1 ½oz

Zumo de limón ½ oz

Licor de naranja ½ oz

Sirope simple ½ oz

Leche de coco 1oz

*Decoración: escarchar el vaso con coco rayado

Ultra Delight

Herradura Ultra 1 ½ oz

Zumo de limón ½ oz

Mermelada de arándanos (2 cucharadas)

Kombucha de flor de jamaica ½ oz

*Decoración: Hierbabuena y arándanos

Chocolate Spiced Old Fashioned

Herradura Añejo 2 oz

Sirope de chocolate oscuro 0.25 oz

Bitters de cacao 2 dashes

*Decoración: twist de naranja