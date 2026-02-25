Arranca la Línea 2C: ¿Cómo va el primer día del Metro en Los Alcarrizos?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles, la Línea 2C del Metro de Santo Domingo abrió sus puertas al público y decenas de ciudadanos ya aguardaban en la entrada para ser de los primeros en utilizar la nueva extensión del sistema de transporte.

Con asistencia masiva, se observaban llenos los trenes, las escaleras y distintos puntos de la estación Pablo Adón Guzmán.

Alfredo Villasmil Franceschi, compartió su experiencia a través de su cuenta en X, donde incluso comentó de forma entusiasta que se iría a Punta Cana en el Metro de Los Alcarrizos, celebrando la ampliación.

La Línea 2C, inaugurada este martes, conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos, en lo que representa la mayor expansión del sistema de transporte masivo en la capital.

El acto inaugural fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien estuvo acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, y realizó un recorrido en uno de los trenes previo a su apertura formal.

Impacto

Las autoridades estiman que la extensión de 7.3 kilómetros beneficiará a más de un millón de personas, con una demanda proyectada de hasta 150 mil pasajeros diarios.

Además, aseguran que el nuevo tramo permitirá un ahorro de hasta dos horas diarias en tiempo de traslado durante horas pico, así como una reducción de hasta un 60 % en los gastos de transporte para los usuarios.