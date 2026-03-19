Ve necesario aumentar el patrullaje

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. – El general Jesús R. Tejada Tejada, nuevo titular de la Dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con sede en Santiago, manifestó ayer la necesidad de incrementar el patrullaje para mantener el control, garantizar la seguridad y la tranquilidad en esta demarcación.

Aseguró que como jefe del Departamento de Robos y miembro de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el pasado, sabrá cómo van a identificar los barrios y los problemas en cada uno de ellos. El oficial dijo que se ha reunido con los diez comandantes departamentales con quienes ha trazado la línea estratégica de trabajo.