Vehículos dificultan paso discapacitados

Personas con discapacidad que acuden a la sede de la Asociación Dominicana de Rehabilitación en el Distrito Nacional tienen el paso obstruido en la acera de la avenida Leopoldo Navarro, después de la calle Mary Pérez de Marranzini, por vehículos aparcados, incluido uno de la estatal Administradora de Subsidios Sociales (Adess).

Por el poco espacio que queda, ayer debían caminar de lado adultos y niños con limitaciones físicas cuyo derecho es pisoteado por los conductores que usan el área pública de parqueo.

Clavel Rijo pidió al Ayuntamiento eliminar esta situación, ese atropello que afecta a todos los transeúntes que transitan por allí y más a los que tienen situación de salud.