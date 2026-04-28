Ventarrón y fuertes lluvias afectan Sánchez Ramírez: ¿Qué hará el Gobierno?

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Sanchez Ramírez - El senador por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo De los Santos, informó que desde este martes comenzará a llegar el apoyo necesario a las zonas impactadas por los recientes fenómenos atmosféricos en esa demarcación.

Explicó que ha dado seguimiento de cerca a la situación en coordinación directa con las autoridades competentes, para ofrecer asistencia inmediata a las familias afectadas.

A través de un comunicado, expresó que ha sostenido conversaciones con el director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Féliz, quien garantizó que desde hoy comenzará a llegar ayuda en las diferentes zonas impactadas.

Daños por lluvias y ventarrón

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesan nuestros compueblanos. Les aseguramos que no están solos, y estamos trabajando para canalizar respuestas oportunas y atender cada situación con la responsabilidad que amerita”, expresó el legislador.

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Ricardo De los Santos reafirmó su compromiso con las comunidades de Sánchez Ramírez, destacando que continuará gestionando soluciones rápidas y efectivas junto a las instituciones correspondientes para mitigar los efectos provocados por estos eventos atmosféricos.

Inundaciones

Asimismo, dijo que se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar respuestas oportunas y acompañamiento permanente a la población.

La provincia Sánchez Ramírez fue afectada la tarde del lunes por fuertes vientos que derribaron árboles, vallas publicitarias y postes del tendido eléctrico en un tramo de la carretera que conecta a Cotuí, Villa La Mata y Fantino, así como la comunidad de Angelina.

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Los daños provocados por las condiciones climatológicas bloquearon durante varias horas el tránsito vehicular hacia La Vega y San Francisco de Macorís y generaron largos taponamientos debido a la caída de árboles y postes de las redes eléctricas sobre el pavimento de la vía que enlaza a Sánchez Ramírez con comunidades cercanas.

Brigadas de Edenorte, junto a unidades del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, acudieron a las zonas afectadas, donde realizan labores de emergencia para restablecer el suministro eléctrico y normalizar el flujo vehicular.