Qué es verdad y qué es mentira sobre la Brisita Navideña 2025

El presidente Luis Abinader lanzó el pasado jueves el Bono Navideño 2025 para 2.6 millones de dominicanos.

Ante este anuncio, muchos desaprensivos aprovechan para enviar mensajes falsos y así realizar estafas tomando los datos personales de muchos “inocentes”.

Por eso, hoy te daremos algunos tips para que no caigas en gancho.

No abras correos electrónicos: Las entidades han informado los distintos métodos de entrega.

El presidente Abinader apuntó que será distribuido en dos modalidades: física y electrónica.

Explicó que, a partir de este jueves, se le entregará al Gabinete Social 1,200,000 bonos físicos para distribuir con la mayor justicia y para los que más lo necesitan.

Mientras que la modalidad electrónica beneficiará a 1,400,000 personas, especialmente a familias del programa Súperate en condición de mayor vulnerabilidad.

-Desconfía de las ofertas: En las distintas plataformas se suele enviar mensajes u ofertas “muy buenas para ser verdad”, las cuales son falsas.

-Analiza los enlaces que recibes: Antes de hacer clic en un enlace o descargar un archivo, pásale un antivirus.

Verifica que la página web sea legítima antes de introducir cualquier dato.

La verdad de la Brisita Navideña

Requisitos para recibir el bono

• El beneficio está dirigido principalmente a hogares vulnerables, registrados en programas sociales del Gobierno.

• Se entrega mediante la Tarjeta Bono Navideño Mastercard de Banreservas, que puede usarse en supermercados y comercios autorizados.

• No se requiere inscripción nueva: la selección se realiza a partir de las bases de datos oficiales de asistencia social.

¿Qué hacer si no te llega?

• Verificar en el portal oficial www.dgii.gov.do o en la página de la Presidencia si tu cédula aparece como beneficiaria.

• Consultar directamente en el Banreservas, ya que la tarjeta se activa de forma automática para quienes fueron seleccionados.

• En caso de no aparecer en el listado, las autoridades recomiendan acudir a las oficinas del Gabinete Social o llamar a los números habilitados para reclamaciones.

Más allá del bono

La Brisita Navideña también incluye:

• Ferias y rutas alimentarias del Inespre, con productos a precios justos.

• Cenas comunitarias organizadas por Propeep.

• Actividades culturales y conciertos del Ministerio de Cultura.