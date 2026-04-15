Video: así se vio el incendio en el mercado fronterizo de Dajabón

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Dajabón, R.D. – Otro conato de incendio afectó un establecimiento comercial en un segundo nivel dentro de la estructura principal del mercado fronterizo en esta ciudad, donde se comercializan productos para el aseo del hogar, incluyendo papel higiénico y otras mercancías.

De acuerdo con declaraciones del señor Óscar Díaz, el siniestro pudo originarse mientras se realizaban trabajos de instalación de una lámpara, lo que habría provocado un cortocircuito. Indicó además que la presencia de materiales inflamables, como papel, contribuyó a la propagación del humo.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar la situación sin que se reportaran pérdidas humanas. El coronel Diomedes García, intendente general de la institución, explicó que recibieron la alerta y respondieron de inmediato con varias unidades, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas.

No obstante, García señaló que aún se encuentran en la fase de evaluación para determinar con precisión las causas, aunque advirtió sobre condiciones de riesgo en el mercado, como sobrecarga eléctrica, tendido en mal estado y el uso de materiales de baja calidad en las instalaciones.

Este hecho se suma a otros conatos de incendio registrados en el mercado de Dajabón, donde bomberos y comerciantes han denunciado que estos eventos estarían relacionados con cortocircuitos provocados por el alto consumo energético, instalaciones irregulares y el deterioro del cableado eléctrico.