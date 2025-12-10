Video: Motorista se apió, miró para los lados y se robó retrovisores de jeepeta estacionada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Continúan los robos de retrovisores en Santo Domingo, el motorista con mucha cautela se desmontó, miró para los lados y procedió con el hurtó los espejos de una jeepeta estacionada.

El hecho ocurrió en la calle Winston Arnaud No. 36, en Santo Domingo cerca del Centro Automotriz Hermanos Álvarez, alrededor de las 8:25 p. m.

El acto fue captado en video por cámaras de seguridad.

En las imágenes, el individuo se acerca a la jeepeta, verifica que no haya personas cerca y procede a arrancar ambos retrovisores en cuestión de segundos, para luego subir nuevamente a la motocicleta y huir de la escena.

Vecinos y empleados del taller denunciaron que este tipo de robos se ha vuelto frecuente en la zona, especialmente durante horas de la noche, cuando la calle queda menos transitada.