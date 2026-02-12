Video viral de asalto de 15 personas en colmado de San Cristóbal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunidad de Los Montones, en la provincia San Cristóbal, vive con miedo. Los residentes aseguran que los robos se han vuelto constantes y que, después de las 7:00 de la noche, prefieren encerrarse en sus casas para evitar ser asaltados.

El hecho más reciente ocurrió en un colmado del sector, donde varias personas fueron encañonadas.

Onny Encarnación, propietario del negocio, relató el momento de tensión: “Habíamos aproximadamente 15 personas y nos abordaron a punta de pistola. Yo como propietario del negocio tuve que correr para atrás y dejar el negocio a merced de ellos para que hicieran lo que entiendan porque andan fuertemente armados”.

El temor no es aislado. José Lunares, residente del sector, confesó que evita salir de noche por miedo a ser víctima de la delincuencia.

Pedro Pereira describió la situación como “demasiado fuerte” y consideró que las autoridades deben intervenir. “La autoridad tiene que poner asunto. Esa gente se despliega desde el KM 18 de Los Alcarrizos”, afirmó.

Por su parte, Julio de Jesús Fría, también propietario de un negocio, explicó que el ambiente cambia al caer la tarde: “Los motoristas después de las 7:00 de la noche no quieren estar en el medio, todo el mundo se encierra”.

Los comunitarios piden mayor presencia policial.