Por apoyo a Maduro

Vinicio Castillo critica izquierda RD

Aseguró que el mandatario venezolano rechazó todas las vías de diálogo, cerrando cualquier opción distinta al uso de la fuerza.

Vinicio Castillo

El ex diputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, criticó a los movimientos de izquierda dominicanos por movilizarse en favor del dictador Nicolás Maduro.

Dijo en una nota de prensa que Estados Unidos tenía derecho a defenderse frente a un tirano que hizo pactos con el narcotráfico para enviar droga a suelo norteamericano y con organizaciones extremistas de Medio Oriente. 

