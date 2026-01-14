Por apoyo a Maduro
Vinicio Castillo critica izquierda RD
Aseguró que el mandatario venezolano rechazó todas las vías de diálogo, cerrando cualquier opción distinta al uso de la fuerza.
El ex diputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, criticó a los movimientos de izquierda dominicanos por movilizarse en favor del dictador Nicolás Maduro.
Dijo en una nota de prensa que Estados Unidos tenía derecho a defenderse frente a un tirano que hizo pactos con el narcotráfico para enviar droga a suelo norteamericano y con organizaciones extremistas de Medio Oriente.
