Vinicio Castillo critica izquierda RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ex diputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, criticó a los movimientos de izquierda dominicanos por movilizarse en favor del dictador Nicolás Maduro.

Dijo en una nota de prensa que Estados Unidos tenía derecho a defenderse frente a un tirano que hizo pactos con el narcotráfico para enviar droga a suelo norteamericano y con organizaciones extremistas de Medio Oriente.