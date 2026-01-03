Violación de la Ley de Medio Ambiente debe tener consecuencias

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En República Dominicana es necesario hacer cumplir la Ley de Medio Ambiente, crear políticas de educación y concienciación, además que haya consecuencias para quienes violen las normativas, entiende la ecologista Ivonne Arias, al referirse a la constante contaminación de los ríos en el país.

“Tiene que haber control, aplicación de la ley y que existan consecuencias, ya que sin éstas, no se va a salir a camino en materia de preservación del medioambiente”, precisó.

Al referirse a las empresas, dijo que al empresario que vierta desechos en los ríos, no solo se le puede multar económicamente, sino, que también pueda ser detenido, porque se está haciendo un daño al medioambiente.

“Le ha causado un daño al río y el agua que usa toda una ciudadanía y eso debe tener consecuencia”, expresó.

Señaló que en otros países, primero hay educación sobre el cuidado del medioambiente y los recursos naturales y luego hay un respeto por éstos.

Precisó que al tirar desechos a los ríos, no solo se daña el agua, sino, que además se le quita el oxígeno que necesitan las plantas.

“Agarrar la ley y aplicarla. Que hasta los funcionarios que violen la ley sean sometidos y detenidos”, insistió.

La especialista resaltó, además, que se debe crear políticas de prevención y de seguimiento.

“Si no se le da un seguimiento a los casos, vuelven a repetirlos”, precisó.

Explicó que debe haber vigilancia y monitoreo de los ríos.

“Si hubiera, por ejemplo, un sistema de vigilancia en los ríos, para impedir que las empresas y las personas en particular los contaminen, se estaría siendo preventivo, porque la idea no es tener que aplicar la ley porque hay un delito”, dijo.

Entiende que hay que ver cuál es la planificación que tienen las autoridades para el cuidado del medioambiente.

Reconoció que algunas autoridades han hecho grandes esfuerzos, al igual que instituciones privadas.

Mencionó que se debe acabar con la burocracia que existe en las instituciones que tienen que ver con el medioambiente.

“Hay que respetar la leyes y luchar por los objetivos”, reiteró la ecologista Arias.