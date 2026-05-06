Violencia en cárceles reaviva alarma por hacinamiento y control estatal

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Los recientes hechos de violencia registrados en centros penitenciarios del país, como la riña que dejó dos reos heridos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres 20, en San Cristóbal, vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad y el control en estos recintos.

A juicio de Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, una de las principales causas de la violencia en las cárceles dominicanas está vinculada al hacinamiento.

“Cuando la cantidad de personas privadas de libertad supera la capacidad de los centros, la convivencia se torna tensa y poco pacífica, lo que genera un ambiente propicio para conflictos y enfrentamientos”, explicó al ser consultado por periodistas de Hoy Digital.

Rodolfo Valentín Santos

Asimismo, Valentín subrayó que esta situación también “dificulta la adecuada clasificación de los internos y limita la capacidad de control de las autoridades, aumentando el riesgo de violencia dentro de los recintos”.

De su lado, Carlos Sánchez, coordinador provincial del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en San Cristóbal, señaló que una evidencia del sobrepoblamiento es que en cárceles con capacidad para quince mil internos existe una población de veinticinco mil, sumado a la falta de personal administrativo y de seguridad. “Lo que genera violencia entre los internos de manera recíproca y con las autoridades”, pronunció.

El control real que tienen las autoridades

En cuanto al control estatal, ambos expertos advirtieron que existen debilidades importantes.

“Las autoridades, para mantener las cárceles tranquilas, se hacen cómplices por acción y omisión de los grupos dominantes, permitiendo la venta y distribución de drogas y todo tipo de negocios”, afirmó Carlos Sánchez.

Carlos Sánchez, coordinador provincial del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en San Cristóbal

“La presencia de armas blancas dentro de los centros penitenciarios evidencia fallas en los mecanismos de seguridad y supervisión. Estas armas pueden ser introducidas o fabricadas de manera artesanal con objetos cotidianos, desde utensilios como cucharas hasta fragmentos de infraestructura. A esto se suma cierta permisibilidad y deficiencias en el manejo de la seguridad, lo que pone en evidencia que el control no es tan efectivo como debería ser”, agregó el titular la Defensa Pública.

En ese sentido, Rodolfo Valentín planteó la necesidad de implementar reformas estructurales inmediatas en el sistema penitenciario.

“En primer lugar, reducir el hacinamiento mediante políticas que limiten el uso excesivo de la prisión preventiva. En segundo lugar, fortalecer los controles de acceso para evitar el ingreso de armas u objetos prohibidos”, indicó el funcionario.

Además, precisó que es urgente aumentar la cantidad de agentes penitenciarios, ya que existe un déficit frente al crecimiento de la población carcelaria. "Para ello, se recomienda la apertura de concursos públicos que permitan reclutar y capacitar nuevo personal", dijo.

Finalmente, Valentín sostuvo que "es clave mejorar la formación y supervisión del personal existente, garantizando un manejo más efectivo del orden y la seguridad dentro de los centros".