¿República Dominicana se encuentra en riesgo de una epidemia de influenza? Ministro Víctor Atallah responde

El ministro de Salud, Víctor Atallah, expresó que en República Dominicana no se encuentra en riesgo de epidemia de influenza, debido al resultado del fortalecimiento continuo del sistema de vigilancia epidemiológica y de las acciones preventivas que se mantienen de manera permanente en el país.

“Desde el Ministerio de Salud Pública mantenemos monitoreo permanente, coordinación regional y protocolos activos, especialmente por el flujo habitual con Puerto Rico y otros países del Caribe”, expresó Atallah.

En ese sentido, instó a la población a mantener la calma, destacando que el país actuó de manera preventiva, anticipándose a posibles riesgos para proteger la salud colectiva.

“La población puede estar tranquila: no reaccionamos tarde, trabajamos de forma preventiva”, dijo el ministro de Salud.

Las declaraciones del ministro se producen en contexto de la situación regional tras las autoridades sanitarias de Puerto Rico haber declarado estado de emergencia debido al aumento de los casos de influenza, tras varias semanas consecutivas con casos que superaron el umbral epidemiológico.

Situación en RD y medidas preventivas

Según señala el titular de Salud, la situación en el país está controlada y se han implementado medidas adecuadas, como la vigilancia y vacunación para lo cual se adquirieron unas 300,000 dosis de la vacuna de la ainfluenza el año pasado, de las cuales se ha aplicado alrededor del 70%, priorizando a grupos de riesgo.

“Esta es una vacuna que se pone a las personas con mayor riesgo de que pudieran presentar gravedad. En este sentido, todo lo que son los asilos de ancianos, todo el personal médico que trabaja directamente con los pacientes, los niños y así también las embarazadas y el personal de riesgo está siendo vacunados con una mayor prioridad. Por el momento no tenemos ninguna situación por encima de los parámetros esperados y tampoco en términos de defunción”, expresó.

El funcionario manifestó que en el país la presencia del virus respiratorio esta desde finales del año 2025 y que a través de la Vigilancia Centinela se le da seguimiento a la distribución de los casos a nivel nacional.

En el caso de República Dominicana, indicó que por el momento no es necesario hacer ese tipo de declaratoria de Emergencia, como lo hizo Puerto Rico, porque se han realizado las acciones preventivas necesarias, se han adquirido la vacunas e instalado puestos de vacunación a nivel nacional para poder garantizar una protección colectiva.

El ministro instó a la población a tomar medidas preventivas como el lavado de manos, la utilización de mascarillas en personas que tengan síntomas para evitar propagar la enfermedad y acudir a la consulta médica.

“Según los reportes que tenemos de epidemiología, los casos que se han ido presentando están dentro de la curva epidemiológica esperada y por tanto no vemos un mayor riesgo o una mayor eventualidad de la que ya estamos afrontando”, preció.

Desde el Ministerio de Salud se promueve medidas preventivas y las autoridades aseguran que el país está preparado con protocolos de vigilancia y recursos diagnósticos para manejar la situación.

Asimismo, el Ministerio de Salud hace un llamado a la población de que no se automedique y vaya directamente al médico para que pueda tener una atención especializada.

Con relación a la red de laboratorios públicos, se informó que estos ya cuentan con la capacidad diagnostica necesaria y que tanto las Farmacias del Pueblo como los hospitales del país cuentan con insumos necesarios para el tratamiento de la enfermedad.