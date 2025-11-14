Santo Domingo 25ºC / 30ºC
¡Segunda sesión!

En vivo: CNM llama a vistas públicas a los postulantes para ocupar vacantes en la SCJ y TSE

En estos momentos se desarrolla el llamado a vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

CNM evalúa en primera sesión a 16 de 115 postulantes

En estos momentos se desarrolla la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encuentro en el que se celebran las vistas públicas destinadas a seleccionar a los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Esta segunda sesión en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contempla la evaluación de otros 21 de los 83 candidatos postulados para ocupar las vacantes en las altas cortes.

Vistas Públicas - Consejo Nacional de la Magistratura - Postulantes a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.
