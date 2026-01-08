En vivo: Leonel Fernández habla del ataque de EE.UU. a Venezuela y apresamiento de Nicolás Maduro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, habló este miércoles una posición clara, firme y sustentada en principios frente a los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela, al tiempo que llamó a evitar cualquier escalada de violencia y a privilegiar el diálogo como vía para alcanzar una paz duradera.

En una alocución transmitida por una cadena de radio, televisión y medios digitales, Fernández abordó la reciente operación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano, subrayando que se trata de un hecho “que aún continúa en proceso de evolución y desarrollo”, y reiteró que, desde la Fuerza del Pueblo, se sostiene la necesidad de impedir cualquier derramamiento de sangre que afecte directamente al pueblo venezolano.

El líder opositor dominicano sostuvo que la única salida sostenible a la crisis pasa por el entendimiento entre los propios venezolanos, mediante mecanismos de consenso que permitan restablecer la convivencia democrática y crear condiciones para el progreso social y económico.

“Aspiramos a que por medio del diálogo y la búsqueda de consenso, se pueda arribar a una paz duradera que garantice la convivencia civilizada entre sus ciudadanos, premisa fundamental para el progreso y el bienestar”, expresó.

Alocución de Leonel Fernández: