“Sigamos orando”: Romeo Santos recuerda a víctimas del Jet Set y a Rubby Pérez

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El bachatero dominicano Romeo Santos se pronunció este miércoles sobre la tragedia del Jet Set, que dejó 236 víctimas mortales, y recordó al querido merenguero Rubby Pérez, quien falleció mientras amenizaba la noche del colapso.

“Seguimos orando por las víctimas y los familiares de la tragedia Jet Set”, expresó el artista en sus redes sociales.

Asimismo, llamó a valorar a las figuras de la música en vida.

“Ojalá pudiéramos todos conmemorar nuestras leyendas de la música mientras tengan vida, pero si ya no están, celebremos el legado que nos dejaron”, agregó.

En su publicación, Romeo Santos compartió una fotografía junto a Rubby Pérez, Fernando Villalona, Ramón Orlando y Toño Rosario, grandes figuras del merengue.