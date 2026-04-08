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“Sigamos orando”: Romeo Santos recuerda a víctimas del Jet Set y a Rubby Pérez

En su publicación, Romeo Santos compartió una fotografía junto a Rubby Pérez, Fernando Villalona, Ramón Orlando y Toño Rosario, grandes figuras del merengue.

Romeo Santos, Rubby Pérez y otros grandes del merengue

Romeo Santos, Rubby Pérez y otros grandes del merengue

Merilenny Mueses
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El bachatero dominicano Romeo Santos se pronunció este miércoles sobre la tragedia del Jet Set, que dejó 236 víctimas mortales, y recordó al querido merenguero Rubby Pérez, quien falleció mientras amenizaba la noche del colapso.

“Seguimos orando por las víctimas y los familiares de la tragedia Jet Set”, expresó el artista en sus redes sociales.

Asimismo, llamó a valorar a las figuras de la música en vida.

“Ojalá pudiéramos todos conmemorar nuestras leyendas de la música mientras tengan vida, pero si ya no están, celebremos el legado que nos dejaron”, agregó.

En su publicación, Romeo Santos compartió una fotografía junto a Rubby Pérez, Fernando Villalona, Ramón Orlando y Toño Rosario, grandes figuras del merengue.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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