CAASD duplicará producción del acueducto Haina–Manoguayabo a 91 millones de galones diarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ingeniero Fellito Suberví, director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), afirmó que antes de concluir el año, el Distrito Nacional y más de doce sectores de Santo Domingo Oeste empezarán a recibir 91 millones 297 mil galones de agua potable diarios, con la rehabilitación del acueducto Haina Manoguayabo.

Durante la visita al referido acueducto, el director de la CAASD explicó que este sistema produce aproximadamente el 33 % del agua que abastece al Gran Santo Domingo, cuya producción actual está limitada a un 50%, lo que significa que actualmente aporta 45 millones 649 mil galones para suplir los sectores comprendidos en la Circunscripción número uno del Distrito Nacional.

El funcionario señaló que trabaja en la rehabilitación, remozamiento y optimización de esta planta potabilizadora para ponerla a producir a toda capacidad, ya que su producción se ha visto limitada a la mitad porque durante años no recibió el mantenimiento adecuado.

“Esta es una obra clave y de alto interés para el Presidente Luis Abinader. Estamos supervisando y vendremos al menos dos veces por semana a supervisar los trabajos del acueducto de Haina–Manoguayabo, que es un sistema fundamental porque produce cerca del 33 % del agua del Gran Santo Domingo. Nuestro compromiso es recuperar el 100 % de los acueductos de la capital”, expresó Fellito Suberví.

El director de la CAASD agregó que, como parte de estas intervenciones, la optimización del acueducto permitirá sumar dos metros cúbicos adicionales por segundo, lo que impactará positivamente el servicio en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

Detalló que actualmente el acueducto Haina produce 45 millones 649 mil galones y antes de concluir este año se duplicará su producción a 91 millones 297 mil galones, o sea, “vamos a pasar de dos metros cúbicos a cuatro metros cúbicos por segundos”.

Recorrido por Barrera de Salinidad

Posteriormente, el ingeniero Suberví se trasladó al Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), considerado como el sistema por bombeo de agua más grande, para verificar el funcionamiento de la obra.

Durante el recorrido, el titular de la CAASD también evaluó el ritmo de ejecución de los trabajos de empalme e instalación de nuevas tuberías, y sostuvo intercambios con técnicos y contratistas, a quienes instó a mantener el avance de las obras que buscan mejorar la infraestructura hídrica de la capital y de la provincia Santo Domingo.