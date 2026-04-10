Waldys critica falta de ley para vigilar edificios privados

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia en la icónica discoteca Jet Set que provocó el fallecimiento de 236 personas, el país sigue sin una legislación que disponga la supervisión de infraestructuras ya concluidas en el sector privado.

La advertencia del experto en asuntos municipales Waldys Taveras es clara ante la ausencia de una ley que de seguimiento al estado de infraestructuras privadas de uso público.

Explicó que las instituciones del Estado solo intervienen previa y durante la construcción de una edificación.

Taveras señaló que existen edificaciones, como centros comerciales, con 30 y más años de haber sido levantadas, sin embargo, no existen instituciones públicas que supervisen su estado.

El artículo 6, párrafo único de la Ley 160-21, dispone que corresponde al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, establecer los criterios para otorgar licencias y autorizaciones para la construcción de edificaciones públicas y privadas.

Sin embargo, el vacío legal se genera tras la terminación de la obra en el ámbito privado, situación que fue reconocida por el propio presidente Luis Abinader.

El mandatario dominicano admitió que existe una preocupación de diversos sectores de la existencia de un vacío legal en cuanto a supervisión de obras privadas de uso público.

Informó que desde hace un tiempo el Ministerio de Viviendas y Edificaciones trabaja en un proyecto de ley sobre el particular, por lo que el Gobierno confía tenerlo listo lo antes posible.

Waldys Taveras indica que en el Congreso Nacional reposan varios proyectos de leyes que tendrían por finalidad supervisar y dar seguimiento a las obras construidas por el sector privado.