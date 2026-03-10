Wellington Arnaud se reúne con comité de veeduría alcantarillado de Tenares, Hermanas Mirabal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, sostuvo una reunión de seguimiento con el comité de veeduría del alcantarillado sanitario del municipio Tenares, provincia Hermanas Mirabal.

El encuentro se desarrolló en la parroquia San Antonio de Padua, encabezada por el padre Rafael Delgado Suriel (Chelo), quien preside el comité, donde el director ejecutivo del INAPA escuchó a los líderes comunitarios para atender directamente sus inquietudes respecto a la construcción de la obra.

En la reunión participaron la senadora y la gobernadora, María Mercedes Ortiz y Lisette Nicasio de Adames, respectivamente, así como dirigentes empresariales, sociales y de las diferentes juntas de vecinos de la demarcación.

Arnaud precisó que durante el encuentro se pasó revista al cronograma de la importante obra, la cual fue la principal solicitud del Comité de Desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal, donde en su momento el presidente Luis Abinader la acogió y dispuso su elección a través del INAPA.

Finalmente, el director ejecutivo del INAPA agradeció al padre Chelo y a todos los presentes en la reunión, al mismo tiempo se coordinó un próximo encuentro