Yeni Berenice llama a respuesta integral frente al autismo en República Dominicana

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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que en el país urge una respuesta más integral de las instituciones y ciudadanos en favor de las familias con hijos dentro del espectro autista.

Reveló cómo evitó la cancelación de una madre en la Procuraduría y destacó la creación del programa “Nosotros” como una acción concreta de acompañamiento.

Al participar en la inauguración de la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo, en Ágora, la magistrada Reynoso abogó por una mirada más amplia desde las entidades y la sociedad, que reconozca el valor de cada persona y promueva condiciones reales de apoyo para las familias.

Relató que, al recibir la recomendación de cancelación de una empleada por incumplimiento de horario, decidió escuchar su situación y, tras conocer que se trataba de una madre soltera de un niño con condiciones especiales, evitó su cancelación y planteó que quien debía ser desvinculado era el superior inmediato que no había considerado esa realidad.

En ese sentido, sostuvo que en casos como ese deben disponerse horarios especiales o esquemas de flexibilidad, de modo que la madre o el padre no pierda su único ingreso económico ni el seguro médico de su hijo.

En ese contexto, explicó que la Procuraduría creó el programa “Nosotros”, un espacio de acompañamiento humano que actualmente integra a 125 familias, orientado a ofrecer atención especializada y diferenciada, así como a fortalecer el apoyo

institucional. Señaló que la iniciativa busca convertirse en un modelo replicable tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.

“Nuestro compromiso desde la Procuraduría de la República sigue firme, seguir construyendo una gestión que sea capaz de ser un modelo, donde su personal, los miembros de su equipo, se pueden integrar y recibir nuestro apoyo, para todas las familias que lo necesiten. Es decirles: estamos aquí”, expresó.

Reynoso insistió en la necesidad de asumir una mirada más amplia frente al autismo, al advertir que no debe abordarse únicamente desde lo clínico o desde el cumplimiento de cuotas, sino desde la humanidad plena.

“Necesitamos de manera urgente que esa mirada holística sea de toda la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que una sociedad que no logra integrar la sensibilidad de personas con esta condición pierde su propia capacidad de sentir y evolucionar, al tiempo que llamó a dar mayor visibilidad al acompañamiento que requieren no solo las personas con autismo, sino también sus familias.

“Estoy aquí hoy por la convicción que tengo, sobre la necesidad de una mirada mucho más holística, sobre la responsabilidad que debemos tener las instituciones y los ciudadanos para dar mucha más visibilidad, a todo este acompañamiento especial que requieren no solo niños, niñas, adolescentes y adultos con condiciones especiales, sino también su familia”.

La magistrada fue recibida por Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, coordinadores de la Mesa de Diálogo por el Autismo, entidad impulsora de la iniciativa. Ambos compartieron el trayecto que ha llevado a su hijo a alcanzar su tercera exposición individual. Agradecieron apoyo de la maestra Alma Vásquez.

Cony Taveras, directora comercial de Agora valoró la importancia de abrir espacios para la sensibilización social a través del arte y el encuentro ciudadano. “Desde Ágora reafirmamos, una vez más, nuestro compromiso con este tipo de iniciativas, apoyando de manera continua proyectos que impulsan la concienciación y la inclusión social.

Durante su intervención, la procuradora valoró la exposición “Alto Relieve: a dos voces”, del joven artista Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, como una expresión que interpela la sensibilidad social.

“Fernando Gabriel nos obliga a detenernos; muchas veces, desde el rigor de la justicia y la gestión pública, nos acostumbramos a ver el mundo a través de procesos, sin embargo, el arte nos devuelve la mirada más especial”.

Se refiere a la mirada que reconoce la dignidad humana en su diversidad más profunda.

Agregó que “al observar las obras de Fernando Gabriel, entiendo que ‘Alto Relieve: a dos voces’ no solo es el título de una exposición, es el recordatorio de que la vida misma es una polifonía, donde cada voz, aunque se exprese sin palabras, merece ser escuchada y respetada con la misma intensidad”.

Asimismo, valoró el rol de la familia en estos procesos. “A la familia Quiroz Flaviá, de cómo un acompañamiento correcto puede convertirse en un acto extraordinario”, expresó.

La procuradora concluyó reiterando el compromiso institucional. “En la Procuraduría General de la República hemos asumido ese compromiso, no de palabras, sino de hechos”.

“Fernando Gabriel nos enseña que el silencio no es ausencia de mensaje, sino otra forma de profundidad y de expresarse. Muchas gracias a la familia Quiroz por invitarnos a mirar con el corazón”, reflexionó.

La magistrada Reynoso estuvo acompañada de la procuradora de corte y directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Danissa Cruz, y de la procuradora adjunta Isis De La Cruz Duarte.

A la actividad asistieron el director del Seguro Nacional de Salud, doctor Edward Guzmán; el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz, el presidente ejecutivo de Seguros Sura, James García; el director del CAID Santo Domingo Oeste, Edison Rodríguez y la directora comercial de Ágora, Cony Taveras.

Además, la viceministra de la Mujer, Miriam Batista; la presidenta de la Fundación Manos Unidas por Autismo, Odile Villavillar; la directora administrativa de la Fundación Yo También Puedo, Perla de los Santos; la directora de la Fundación Gael Camilo y la especialista Gricel Pezzotti

El evento contó con el respaldo de Seguros SURA, Periódico HOY, Taller Alma Vásquez, Típico Bonao, Transtar, Malta Morena y Faia Media.

El acto contó con un momento artístico cargado de emotividad, con la presentación de un monólogo de reflexión a cargo de María Fernanda Acosta Quiroz, prima del artista, así como una oración realizada por sus primos Sebastián Reyes Quiroz, Sarah Leonor Hernández Quiroz y María Emilia Núñez Quiroz. Fue amenizado por el Alexander Vásquez Saxo y la maestría de ceremonia estuvo a cargo de Bárbara Plaza.

Jornadas de la semana

Tras la inauguración, la agenda de la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo continuó el viernes con una jornada de charlas coordinada por el CAID, donde el psiquiatra Edison Rodríguez, la psicóloga Clarindhi Esteban Castellanos y la educadora Karen González (Asociación Dominicana de Animales de Terapia -ADAT) abordaron el impacto de las pantallas, la importancia de las redes de apoyo en la crianza y los beneficios de las terapias asistidas con animales, en un espacio que reunió a familias y especialistas. Asistió la experta en autismo Karla De Windt.

La jornada concluyó el sábado con un programa centrado en el bienestar familiar, las políticas públicas (Plan Nacional de Discapacidad) y las experiencias de vida, que incluyó intervenciones de la psicóloga Neyelyn Delgado y la directora técnica del CONADIS, Katherine Aimé Rodríguez Cedeño.

Asimismo, incluyó el conversatorio “El autismo desde la familia: experiencias que se convierten en libros”, moderado por la periodista Margarita Quiroz, con la participación de Mery Valerio, madre de Éngel Segura y autora de Detrás de la tormenta es donde habita el silencio; Juan Raddamés de la Rosa, abuelo de Juan Isaac Suero de la Rosa y autor de Un niño (muy) especial; y Alci Polanco, joven con autismo, autor de En la sombra del autismo, quien estuvo acompañado de su madre Carmen Capellán.

En la clausura participó Patricia Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Quiéreme como Soy, Ivelise Muñoz, de Seguros Sura, la especialista en autismo Rosángela Mendoza y el dirigente comunitario Leonel Sánchez. Un cierre con pinta caritas y la animación de La Payasita Alegría puso a bailar y cantar a los niños, padres y madres, resultado un atractivo para los usuarios de Ágora quienes disfrutaban desde los niveles