Ysis Muñiz seguirá en caso contra fiscal Valdez

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La Corte de Apelación rechazó ayer la recusación a la juez de la instrucción especial Ysis Muñiz, y dispuso que la misma continúe el conocimiento de la acusación que, por supuesto soborno, pesa sobre el fiscal Aurelio Valdez Alcántara.

La magistrada Ysis fue objetada por el imputado, alegando que habría participado en la investigación mediante la cual el Ministerio Público lo arrestó “en flagrante delito”, al autorizar el allanamiento que se le practicó en su residencia, y la emboscada que le hizo el órgano de persecución en el parqueo de una plaza comercial de esta capital, y posterior arresto y decomiso de US$10,000 que habría recibido como avance de US$150,000, suma total por la que habría extorsionado a Roberto Antonio Canaán Acta, testigo “ clave” del MP en el caso testigo en el caso Senasa

El fiscal imputado le habría exigido además a Canaán Acta, un vehículo Mercedes Benz y un reloj Rolex, a cambio de “alterar” el curso de la investigación que se le estaba haciendo como exgerente de Atención al Usuario del Senasa, en el caso de corrupción detectado en la institución.

La magistrada Ysis fue designada como jueza de la instrucción especial para conocer la imputación del MP al exfiscal, quien formaba parte del equipo de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) que investiga el caso Senasa.