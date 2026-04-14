¿En qué zonas lloverá hoy? El pronóstico del tiempo para este martes en RD

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La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que para este martes se prevén lluvias desde horas de la mañana en varias provincias del norte, mientras que en la tarde se registrarán aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Ceballos explicó que durante la mañana continuarán las precipitaciones en provincias como Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Indicó que en horas de la tarde, aunque se espera una ligera disminución de la humedad, el calentamiento diurno y la incidencia de una vaguada provocarán incrementos nubosos que generarán aguaceros en la zona costera del Gran Santo Domingo, así como en Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Santiago y La Vega.

Asimismo, adelantó que el miércoles las precipitaciones se concentrarán principalmente en horas de la tarde, mientras que para el jueves se prevé un nuevo incremento de las lluvias debido a otra vaguada.

Ceballos ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa El Día.