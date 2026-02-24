El Sistema Coca-Cola impulsa acciones de reciclaje junto a aliados locales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, RD. En un contexto donde el manejo adecuado de los residuos sólidos representa uno de los principales retos ambientales del país, el Sistema Coca-Cola —integrado por la Compañía Coca-Cola, y su socio embotellador, Bepensa Dominicana— continúa desarrollando acciones orientadas a fortalecer la recolección y recuperación de envases, en colaboración con aliados de distintos sectores de la sociedad dominicana.

A través del trabajo conjunto con organizaciones sociales, recicladores, empresas privadas y entidades públicas, el Sistema Coca-Cola contribuye a mejorar la infraestructura de recolección en el país, al tiempo que apoya la valorización de materiales como el plástico PET y genera oportunidades económicas dentro de la cadena de reciclaje.

Estas acciones forman parte de una visión de crecimiento responsable, en la que el desarrollo del negocio avanza de la mano con el cuidado del entorno y el bienestar de las comunidades donde la compañía opera.

“En el Sistema Coca-Cola tenemos el propósito de refrescar el mundo y hacer la diferencia en cada comunidad donde operamos. Parte de hacer esa diferencia es impulsar acciones que protejan el entorno y contribuyan, junto a nuestros aliados y las comunidades, a construir un futuro más sostenible”, expresó Lidia Castro, directora de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola Caribe.

“Las alianzas son el corazón de cualquier esfuerzo de reciclaje que aspire a ser duradero. Trabajar con organizaciones que aportan conocimiento técnico, experiencia operativa y cercanía con las comunidades nos permite fortalecer la cadena de reciclaje y generar impactos reales”, señaló Juan Amell, director de Asuntos Corporativos de Bepensa Dominicana.

Uno de los principales esfuerzos en esta línea es el programa Aliados por el Reciclaje, desarrollado junto a organizaciones como NUVI, Recolectiva, Ecored, Scrapmen Recycling Group, Pure Eco Polymers y Grupo Ramos. Esta iniciativa articula esfuerzos para mejorar la recuperación de envases postconsumo, especialmente de botellas PET, y fortalecer la cadena de reciclaje en República Dominicana.

De manera complementaria, el Sistema Coca-Cola impulsa iniciativas de sensibilización ambiental que involucran activamente a comunidades y voluntarios. Entre ellas se encuentra Mares Circulares, una jornada anual de limpieza de playas que se realiza en el marco del Día Internacional de Limpieza de Costas y que busca generar conciencia sobre la correcta disposición de residuos y la protección de los ecosistemas costeros del país.

La educación ambiental es otro pilar clave dentro de este enfoque. En ese contexto, la alianza con la plataforma Vida Circular permite ampliar el alcance de los mensajes sobre reciclaje, ofreciendo información clara y accesible que resalta el valor de los residuos y promueve la adopción de hábitos de consumo más responsables entre la población dominicana.

“La educación ambiental es clave para impulsar un cambio real. Por eso, desde Vida Circular, junto al Sistema Coca-Cola, tenemos el compromiso de brindar información que motive a las personas a informarse mejor y a adoptar hábitos de consumo responsable y de cuidado del medioambiente”, señaló Pedro Arias, gerente de Operaciones de ALPLA Centroamérica y el Caribe.

En línea con su estrategia de envases, el Sistema Coca-Cola prioriza el uso de botellas de PET, un material reciclable y ampliamente valorizado dentro de la cadena de reciclaje, lo que facilita su recolección, procesamiento y reincorporación al ciclo productivo, siempre en colaboración con sistemas y aliados locales.

Con estas acciones, el Sistema Coca-Cola reafirma su compromiso de seguir avanzando de manera progresiva, junto a socios estratégicos, comunidades y consumidores, en la reducción de residuos de envases y en el fortalecimiento de prácticas de reciclaje en República Dominicana.