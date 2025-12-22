Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Rostros

Compañía internacional

Empresa celebra sus 80 años de servicio

Al finalizar las palabras los invitados disfrutaron de un baile y de una variedad de bocadillos..

Ejecutivos de Sistema Coca-Cola en la celebración

Ejecutivos de Sistema Coca-Cola en la celebración

Lisbel Sánchez Peña
Publicado por
Lisbel Sánchez Peña

Creado:

Actualizado:

Con alegría y la visita de Santa Claus y sus bailarinas, directivos del Sistema Coca-Cola finalizó la conmemoración del 80 aniversario de la marca en el país.

Después de dar la bienvenida, Paz Cereijo, gerente general de la Compañía Coca-Cola en el país, dijo que ese aniversario “marca un punto de evolución para la empresa, ya que ocho décadas en el país reflejan un compromiso continuo con la gente y con el desarrollo sostenible”. Al finalizar las palabras los invitados disfrutaron de un baile y de una variedad de bocadillos..

Sobre el autor
Lisbel Sánchez Peña

Lisbel Sánchez Peña

Cuento con 16 años de experiencia en la cobertura de eventos sociales, realización de reportajes y entrevistas. Tengo una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa.
tracking