Imputado de asesinato fue sometido en febrero

El italiano acusado de matar de un balazo en el corazón y luego descuartizó a una venezolana en un apartamento ubicado en el sector Piantini de esta Capital, fue sometido a la justicia en febrero de este mismo año por violencia de género e intrafamiliar, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público en su contra el 23 de diciembre en curso.

Según el relato del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas, de la Fiscalía del Distrito Nacional, para cometer el hecho Michael Sosa (El italiano) rentó por cuatro días un apartamento en la Torre Suites By Refa, ubicado en la calle Andrés Julio Aybar del referido sector, adonde citó a su hoy víctima Yenny Carolina Pérez Canelón, de nacionalidad venezolana.

Refiere que el imputado, quien reside en la Torre Washington número 2091, en El Cacique, llegó al lugar de la cita en un taxi a las 11:15 de la noche del día 20 de diciembre, y la hoy víctima, con residencia en el Edificio María Eugenia 01, apartamento 303, situado en el Ensanche Quisqueya, a las 12:17 del mediodía, igual a bordo de un taxi “de confianza” a quien le dijo que la volviera a recoger allí “como en una hora y media o dos horas”.

De acuerdo con el testimonio del taxista identificado como Manuel Antonio Rosario Santana (Junior), a la 1:52 le envió un mensaje a Yenny preguntándole si la iba a buscar, y ella le contestó que sí.

Agregó que volvió a la Torre donde la había dejado y le comunicó que él ya estaba ahí, a lo que ella le contestó que bajaría pero luego le escribe pidiéndole que suba al piso 11, y él taxista le preguntó que para qué. Ella le responde que va a bajar como en media hora.

Indica el expediente que siendo específicamente las 4:20 a.m., Yenni le envió unos audios al taxista manifestándole lo siguiente: “él (Italiano) me pagó y me pagó bien, él quiere dar una bailadita, espérame abajo que en 20 minutos bajo”.

Agrega que subsiguientemente le envió otro audio diciendo que el imputado estaba “endrogaísimo” (drogado)”.

Según el taxista estuvo llamando y escribiéndole a Yenny hasta las 6:10 de la mañana del día siguiente “y la víctima nunca bajó” .

Dijo que llamó a su hermana para preguntarle por ella y no había vuelto aún.