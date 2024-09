El expresidente de Colombia, Iván Duque, resaltó la importancia de los incentivos fiscales para el crecimiento de las industrias creativas y culturales.

Duque, quien estará en República Dominicana para dictar una conferencia magistral en el Foro Caribe Naranja, este martes 01 de octubre, subrayó que más que por el gasto, los incentivos se tienen que considerar por los beneficios que generan en términos de inversión, de creación de empleos, de desarrollo de un mercado y de generación de ingresos de manera sostenible y escalable al país.

El expresidente colombiano se refirió al tema al ser entrevistado en el programa El Despertador, que se transmite por SIN, en torno a la posibilidad de que la industria cinematográfica local deje de recibir los incentivos que contempla la Ley de Cine, como producto de la reforma fiscal que se discute en la actualidad.

“Es muy difícil desarrollar una industria cinematográfica hoy en el mundo sin incentivos, entre otras cosas porque los grandes competidores, todos usan incentivos, todos. Inclusive los mercados de los países más desarrollados tienen incentivos para esta industria”, afirmó.

En ese sentido, puso como ejemplo la experiencia de Colombia, en su periodo presidencial, cuando su gobierno implementó una serie de medidas fiscales que incluyeron un descuento del 40% para inversiones en series y producciones cinematográficas, lo que permitió que el país pasara de recibir inversiones de 10 a 30 millones de dólares anuales a más de 300 millones en 2022.

El expresidente resaltó que los beneficios no solo se reflejan en ingresos directos, sino también en la creación de empleo y el desarrollo de talento local en áreas como maquillaje, producción, edición, producción y doblaje, entre otras.

“Yo no conozco todavía los textos de lo que se ha propuesto en la República Dominicana, pero conociendo además la sensibilidad del presidente Abinader por estas materias, pues yo pensaría que él, que además le ha dado mucho relieve a la tarea que adelanta la ministra de Cultura, yo me imagino que para Dominicana es mucho más importante tener el incentivo que no tenerlo. Y la mejor justificación no es tanto por el lado de los ingresos como por el lado de las externalidades que esto puede traer en empleo, en inversión y en encadenamiento productivo”, precisó Iván Duque.

RD: la oportunidad naranja

Iván Duque resaltó las oportunidades que tiene la República Dominicana para consolidarse como un hub de la economía naranja en la región al poder combinar el talento artístico de su población y los recursos naturales que posee.

“Yo creo que la economía naranja tiene que ser vista por República Dominicana como una de sus áreas prioritarias de crecimiento y también de fortalecer sus lazos con el mundo”, expresó Duque, sosteniendo que si el país se ve a sí mismo como una oportunidad naranja, esta industria podría llegar a ser tan importante como la turística.

Al reafirmar que República Dominicana lo tiene todo, aseguró que esta tiene el potencial de integrar su rica oferta cultural con su industria turística, creando un sector creativo robusto y competitivo.

Además de las bellezas naturales, resaltó entre sus ventajas la sólida infraestructura y su geolocalización estratégica, por su cercanía con mercados como el norteamericano y europeo.

El exmandatario explicó que la economía naranja va más allá de la industria cinematográfica, abarcando sectores como la música, el arte, el teatro y la gastronomía. La clave para aprovechar este potencial radica en lo que Duque denominó las “siete i’s” de la economía naranja: información, infraestructura, instituciones, industria, integración, inclusión e inspiración.

Consideró que República Dominicana tiene un talento inagotable, especialmente en la música, y que podría convertirse en un destino atractivo para la producción audiovisual en la región.

Sobre Iván Duque

Iván Duque ha sido un firme promotor de la economía naranja desde antes de su mandato en Colombia. Su interés por este sector comenzó en 2012, cuando asumió la dirección de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde esa posición, impulsó investigaciones y publicaciones que demostraron el peso económico de las industrias creativas en América Latina.

En 2013, coescribió con Felipe Buitrago el libro La economía naranja, que se convirtió en una referencia clave y la publicación más descargada en la plataforma del BID.

Durante su gobierno en Colombia (2018-2022), Duque implementó incentivos fiscales y políticas para fortalecer este sector, enfocándose en potenciar el talento local, integrando la cultura con la economía y generando un crecimiento sostenible en las industrias creativas.

Foro Caribe Naranja: “Exportación de creatividad hecha en República Dominicana”

Foro Caribe Naranja es una iniciativa que se realiza con el objetivo de visibilizar y colocar en la agenda pública los temas que abordan la Economía Naranja y las Industrias Creativas en el país y la región del Caribe, destacando los diferentes actores que componen este sector y su importante aporte a la economía y sobre todo al impacto directo en la calidad de vida de las comunidades.

Este año el Foro aborda el tema “Exportación de Creatividad hecha en República Dominicana” con el objetivo de continuar la conversación alrededor de este sector que diversifica nuestra economía, crea empleos de calidad y posiciona al país como el hub creativo del Caribe, promoviendo un desarrollo económico sostenible que atrae inversión extranjera y fortalece la imagen de República Dominicana a nivel global.

Este año el evento cuenta con el patrocinio de BANRESERVAS, Banco Popular, AES Dominicana, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, ADOEXPO y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Para más información e inscribirse gratis para la transmisión en vivo del foro puede contactar la página web https://forocaribenaranja.com/

Caribe Naranja

Caribe Naranja es una plataforma conformada por tres proyectos que se van desarrollando durante todo el año. Además del Foro, la integran La Silla Naranja, una serie de temporada que tiene como objetivo darle visibilidad a diferentes actores que pertenecen a las industrias creativas y culturales del país, quienes a través de sus visiones e historias demuestran el potencial que tiene nuestro país para seguir posicionándose como referente creativo del Caribe.

El tercer proyecto es Conexión Naranja, que consiste en conversatorios puntuales que facilitan el intercambio de ideas, con la participación de expertos y personalidades de diferentes gremios de la industria creativa, quienes comparten sus visiones y experiencias.

Lee más: Economía naranja