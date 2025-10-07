Inposdom y Alcaldía del DN rinden homenaje histórico a Salomé Ureña

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) llevaron a cabo el acto oficial de puesta en circulación de la emisión postal conmemorativa del 175 aniversario del natalicio de Salomé Ureña de Henríquez, insigne educadora, poeta y pionera de la enseñanza superior femenina en la República Dominicana.

La ceremonia se desarrolló en el Monumento Fray Antonio de Montesino, con la presencia de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y Erick Guzmán Núñez, director general del INPOSDOM, junto a destacadas personalidades del ámbito cultural, educativo y filatélico nacional.

En su intervención, el director general del INPOSDOM destacó el profundo significado histórico y cultural de esta emisión postal, al reconocer a una figura emblemática cuyo legado ha trascendido generaciones.

“La emisión postal que hoy ponemos en circulación preserva la memoria de Salomé Ureña y proyecta su legado como símbolo de identidad nacional. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso del Estado dominicano con la promoción de una educación inclusiva, de calidad y con enfoque de equidad de género”, expresó Guzmán Núñez.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Mejía resaltó la trascendencia de rendir homenaje a una mujer que desafió las estructuras sociales de su época, abriendo las puertas de la educación superior a generaciones de dominicanas y cimentando las bases de una sociedad más justa y preparada.

Carolina consideró que, a través de este sello, vamos a recordar en los diferentes espacios la importancia del legado de una mujer extraordinaria como Salomé Ureña.

Como parte de la ceremonia, se realizó la cancelación y firma de sobres de primer día, acto protocolar que oficializa la circulación de los sellos conmemorativos en todo el territorio nacional.

Detalles técnicos de la emisión postal conmemorativa

La nueva emisión postal en honor a Salomé Ureña cuenta con un diseño cuidadosamente elaborado que resalta su legado histórico y cultural. Se trata de una tirada limitada de 10,000 ejemplares, con un valor facial de RD$ 75.00 cada uno, en un formato cuadrado de 40 × 40 milímetros y perforación 13 ½.

El sello fue impreso en papel tropicalizado engomado, lo que garantiza su durabilidad y calidad, y presenta una reproducción de la vera efigie de Salomé Ureña, realizada por la empresa londinense Mindel & Farandy.

El diseño y composición estuvieron a cargo del arquitecto Alejandro Vignieri, mientras que la impresión fue realizada por Litografía Ferrua, bajo el Decreto No. 37-25, emitido el 22 de enero de 2025.

Legado de Salomé Ureña

Salomé Ureña (1850-1897) fue una de las figuras más influyentes en la historia de la educación dominicana. En 1881 fundó el Instituto de Señoritas, primer espacio académico formal dedicado a la formación integral de la mujer dominicana bajo la metodología hostosiana.

Bajo su liderazgo, el Instituto entregó su primera promoción de maestras en 1887, marcando un hito en la profesionalización docente y en la participación de la mujer en la vida académica y social del país. Su ideario visionario consolidó la educación como eje estratégico del desarrollo nacional.

“Educar a una mujer es preparar con ella a una familia, y educar familias es edificar la patria.” — Salomé Ureña

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el INPOSDOM y la Alcaldía del Distrito Nacional para preservar el patrimonio histórico y cultural de la República Dominicana, al tiempo que promueven la filatelia como herramienta educativa y de memoria colectiva.