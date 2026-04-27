Trompadas, patadas y empujones en el Palacio de Justicia: incidentes reavivan debate sobre seguridad

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La bofetada que este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva le dio el comunicador Jhossan Capell a José Luis Custodio, un pariente de una de las víctimas del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, vuelve a despertar el debate sobre los controles de seguridad de esa sede principal donde operan los tribunales dominicanos.

El caso de Capell y Custodio subió de nivel. Contra el profesional de la comunicación fue interpuesta una querella por agresión y el representante legal de agredido, Yan Carlos Martínez Segura, criticó que "no puede ser posible que en pleno Palacio de Justicia se permita que un charlatán venga a agredir a un señor".

Sin embargo, este no ha sido el primer match que se registra en ese lugar donde, paradójicamente, se dirimen asuntos propiamente legales.

En marzo del 2023, al menos tres personas resultaron heridas y el cristal de la puerta principal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva quedó roto, durante un disturbio registrado frente a la sede de judicial, protagonizado por militantes peledeístas, que apoyaban a los exfuncionarios Donald Guerrero, entonces ministro de Hacienda, José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas y Comunicaciones.

Según informaciones publicadas en la prensa ese año, entre los lesionados estaba la diputada Rudy Méndez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien de inmediato fue trasladada a un centro médico, y dos agentes de la Policía Nacional.

Los enfrentamientos en el Palacio de Justicia terminaron con heridos y la puerta principal rota.

En julio del 2024, uno de los pasillos del Palacio de Justicia fue el escenario donde dos togadas, Jessenia Dipitón y Johanny Linares, se halaron el cabello, se dieron aruñazos y trompadas en presencia de otros abogados, defendidos y miembros de la prensa. Luego de varios días, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intervino para que las damas se dieran un abrazo de reconciliación.

Abogada sangra en la frente luego del enfrentamiento con una colega.

En septiembre del 2025, también en el mismo lugar, parientes de víctima e imputado que asistieron a un juicio preliminar sobre un caso de presunto homicidio protagonizaron el intercambio de agresiones físicas de la que tuvo que intervenir agentes de la Policía Nacional adscritos a esa dependencia del Poder Judicial.

En el enfrentamiento hubo manotazos y empujones.

En marzo del 2025, un detenido resultó herido luego de ser golpeado por otros privados de libertad en un incidente entre reclusos que esperaban en una celda común su turno para acudir a las salas de audiencias del Palacio de Justicia de Santiago.

El incidente generó tensión entre los encargados de la seguridad del Palacio de Justicia, quienes tuvieron que usar a todos sus agentes apostados en el lugar para controlar la situación.

Varios años antes, en el Palacio de Justicia de Santiago, un hombre protagonizó un enfrentamiento con policías adscritos allí por reclamos para mejores condiciones de su hija, apresada en el penal para mujeres en esa demarcación cibaeña.