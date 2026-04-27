Tienen tres hijos y hoy están postrados: el accidente que les cambió la vida

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Una pareja permanece postrada en cama luego de sufrir un accidente de tránsito el Viernes Santo que les provocó la amputación de algunas de sus extremidades, en un hecho que ha dejado a tres niños en una situación vulnerable.

Las víctimas, que se desplazaban en una motocicleta, aseguran que fueron impactadas por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar sin prestar ayuda.

“Veníamos para Santo Domingo en una motocicleta, en nuestra vía. Estábamos en direcciones diferentes y ese señor rebasó a una guagua gris y ahí fue cuando nos impactó”, relató Nayari Gil a Telesistema.

Aún sin comprender lo ocurrido, agregó: “No entiendo por qué nos tiró ese vehículo encima si íbamos en direcciones diferentes”.

“Uno vive del día a día”

El impacto no solo dejó secuelas físicas, sino también económicas y familiares. La pareja es padre de tres niños y dependía de su trabajo diario para subsistir.

“Pelao, mira cómo estoy, en el brazo tengo puntos, el hueso estillado… son muchas cosas. Uno vive del día a día, uno tiene tres niños, uno lo que es es joseador, y esa persona como que no hizo nada”, expresó Carlos Gerónimo.

Piden justicia

Vecinos de las víctimas se han sumado al reclamo y exigen que las autoridades identifiquen al conductor involucrado en el accidente, quien se dio a la fuga tras el impacto.