Leonel, Medina y Abinader reelectos; Hipólito, no

Cuando el presidente Luis Abinader sea juramentado el 16 de agosto para ejercer un segundo y único mandato consecutivo, conforme a la Constitución, será la primera vez en la historia dominicana que tres gobernantes han sido sucesivamente reelectos democráticamente, salidos de la voluntad popular libremente expresada en las urnas.

En ese sentido, de los cuatro Jefes de Estado dominicanos del Siglo XXI que intentaron reelegirse, los últimos tres llegaron a la meta tras ser candidatos de sus respectivos partidos: Leonel Fernández (2004-2012), Danilo Medina (2012-2020) y Luis Abinader (2020-2028). Hipólito Mejía (2000-2004) no logró la hazaña electoral.

Probablemente, ese acontecimiento histórico sea una marca difícil de igualar por cualquier nación latinoamericana del sistema democrático representativo y solo Estados Unidos de América, en el continente americano, puede presentar un hito semejante con Bill Clinton (1993-2001), George Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017).

Pese al enorme esfuerzo político realizado por Mejía, el primer mandatario dominicano del Siglo XXI no recibió el apoyo mayoritario del electorado: Mejía modificó la Carta Magna para repostularse con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) prácticamente dividido y una crisis económica derivada de la quiebra bancaria del Baninter; fue el primero que introdujo la norma de un segundo y único mandato consecutivo actualmente vigente, misma que Abinader aspira a blindar en una futura reforma que presentará al juramentarse.

Sin embargo, la fórmula reeleccionista de Mejía resultó arrasada por la reforma constitucional de Fernández del año 2010, la cual permitía la repostulación del presidente luego de un periodo fuera del poder. Sin embargo, duró poco tiempo, pues en el 2015 Danilo Medina modificó el texto constitucional para reportularse y optar por un segundo mandato, razón por la cual reintrodujo la fórmula Mejía vigente en el artículo 124 de la Carta Sustantiva, en los siguientes términos…” El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República.

Un acuerdo entre Fernández y Medina para paliar la crisis partidaria surgida en 2015 a propósito de la reelección, contempló una norma constitucional transitoria que impide al expresidente Medina volver a postularse, la cual Abinader ha prometido mantener y acogerse a ella para el 2028.

No obstante, la conflictividad partidaria y la rivalidad del liderazgo político no han impedido que, de la expresión libérrima del pueblo dominicano, hayan surgido tres presidentes sucesivamente reelectos durante un largo trayecto que para el 2028 se extenderá a 24 años, una demostración de estabilidad institucional, desarrollo público y, ¿por qué no? De expansión económica.