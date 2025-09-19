Muere hombre tras montar montaña rusa en parque Epic Universe de Universal

  • EFE
Muere hombre tras montar montaña rusa en parque Epic Universe de Universal

La oficina forense del condado Orange (Florida) informó que «múltiples lesiones por impacto contundente» causaron la muerte de un hombre tras montar la montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal, que su familia ha identificado como Kevin Rodríguez Zavala.

La víctima, de 32 años, perdió el conocimiento el miércoles pasado después de montar la atracción del nuevo parque de Universal, cerca de Orlando, y no pudo ser reanimada.

Joshua Stephany, jefe de la Oficina del Médico Forense del condado de Orange, declaró tras la autopsia que la causa del fallecimiento fueron «múltiples lesiones por impacto contundente» y lo clasificó como un «accidente«.

 Recolección de fondos

La familia de Rodríguez Zavala, que inició una recolección de fondos para el funeral en GoFundMe, señaló en esa plataforma que su pariente perdió trágicamente la vida «en un accidente inesperado».

En la petición comparte varias fotos de Rodríguez Zavala en silla de ruedas.

«Era el tipo de persona que siempre encontraba tiempo para escuchar, ofrecer consejos atentos y levantar a los demás, incluso cuando enfrentaba sus propios desafíos», detalla su familia.

Según la Oficina del Alguacil del condado de Orange, el hombre fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas) en un recorrido de doble pista.NOTICIAS RELACIONADAS

La montaña rusa Stardust Racers abrió en mayo junto con el parque Epic Universe.

Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de casi una milla (1,6 kilómetros) con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes «compiten» en paralelo.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Muere hombre tras montar montaña rusa en parque Epic Universe de Universal
Muere hombre tras montar montaña rusa en parque Epic Universe de Universal
19 septiembre, 2025
José Ortega, el artista que dejó la Ingeniería para seguir su pasión y ahora es un referente del tatuaje
José Ortega, el artista que dejó la Ingeniería para seguir su pasión y ahora es un referente del tatuaje
18 septiembre, 2025
El plan de Florida contra las vacunas abre la puerta al sarampión en EEUU, según estudios
El plan de Florida contra las vacunas abre la puerta al sarampión en EEUU, según estudios
17 septiembre, 2025
Florida inaugura el centro migratorio ‘Deportation Depot’ con capacidad para 2,000 detenidos
Florida inaugura el centro migratorio ‘Deportation Depot’ con capacidad para 2,000 detenidos
5 septiembre, 2025
Florida anuncia el fin de los mandatos de vacunación infantil
Florida anuncia el fin de los mandatos de vacunación infantil
3 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Otra vez la ADP

Otra vez la ADP

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Senasa y las preguntas por responder

Senasa y las preguntas por responder

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Formar desde la sensibilidad humana

Formar desde la sensibilidad humana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo