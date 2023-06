Descubre las opciones de títulos que puedes disfrutar en la plataforma Netflix. A continuación, te recomendamos lo más popular.

Tin & Tina

Película de terror española protagonizada por Milena Smit (La chica de nieve) y Jaime Lorente (La casa de papel). La historia va sobre una pareja que decide a adoptar a dos hermanos de un orfanato, luego de intentar tener hijos sin resultado alguno. Ambos pequeños provienen de un convento y son sumamente religiosos, algo que no calza del todo bien dentro de esta familia. Está escrita y dirigida por Rubin Stein.

Resumen:

Tras un aborto traumático, una joven pareja adopta a dos hermanos que viven en un convento, pero su obsesión por la religión pronto perturba a la familia.

El sastre en Netflix

Drama íntimo de origen turco que sigue a un sastre llamado Peyami Dokumaci (Çağatay Ulusoy) que ha mantenido el legado de su abuelo al liderar una sastrería. Sin embargo, al instalarse en Estambul luego de su fallecimiento, él carga consigo un secreto que nunca nadie puede descubrir. La primera temporada tiene siete episodios y la segunda parte se lanzará el próximo 28 de julio.

Resumen:

El sastre narra la historia de Peyami, un sastre famoso que heredó el talento y un exitoso negocio de su abuelo. Cuando este muere, el joven se lleva su mayor secreto a Estambul y ahora debe velarlo para que nadie descubra la verdad. Por su parte, para escapar de una relación abusiva con Dimitri, Esvet llega de manera misteriosa a la vida de Peyami y Mustafa, con sus propios secretos.

Sangre y oro en Netflix

Robert Maaser as Heinrich in Blood & Gold, Courtesy of Netflix 2023

Película de hora y 40 minutos ambientada en Alemania sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Un desertor alemán está desesperado por volver a casa, pero queda atrapado en una batalla contra tropas de las SS en busca de oro escondido.

El elenco está conformado por Robert Maaser como Heinrich, Marie Hacke como Elsa, Alexander Scheer como Von Starnfeld, Jördis Triebel como Sonja, Stephan Grossmann como Mayor, Florian Schmidtke como Dorfler, Petra Zieser como Irmgard, entre otros. Es dirigida por Peter Thorwarth.

Resumen:

1945. Sangre y oro transcurre durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y narra la historia del desertor alemán Heinrich (Maaser) y la joven y valiente campesina Elsa (Hacke) contra un grupo de nazis. De regreso a casa, Heinrich cae en las garras de una tropa de saqueadores de las SS. Pero cuando su líder (Scheer) lo deja colgado de un árbol, Elsa lo rescata y lo esconde en su granja. Entretanto, la tropa va en busca de un tesoro judío escondido en una aldea cercana, pero encuentran fuerte resistencia de los pobladores que quieren quedarse con el oro. Pronto, Heinrich y Elsa, sin imaginarlo, se ven arrastrados a esta búsqueda del tesoro que termina en un sangriento enfrentamiento en la iglesia del lugar. os

Dos corazones en Netflix

A dos años de haberse estrenado en cines de Estados Unidos, el drama romántico protagonizado por Jacob Elordi (Euphoria), llegó al catálogo de Netflix. Desde su lanzamiento en el servicio streaming hace unos días, este largometraje se ha convertido en uno de los títulos más vistos de su catálogo.

Resumen:

La historia sigue a dos parejas: el estudiante universitario Chris (Elordi) y su compañera de clase, Sam (Tiera Skovbye), un exiliado cubano, Jorge (Adan Canto) y la asistente de vuelo Leslie (Radha Mitchell); cuyos romances paralelos están conectadas por un giro del destino. Cuando los médicos determinan que Jorge, de 64 años tiene fibrosis quística y, en realidad, tiene una condición genética llamada discinesia ciliar primaria, termina recibiendo un trasplante de Chris que le salva la vida.

El último vagón en Netflix

«El último vagón» se estrenó en streaming el viernes 26 de mayo. (Netflix)

Una emotiva película mexicana sobre el impacto de una maestra rural que inspira a los alumnos que estudian con ella. El film dirigido por Ernesto Contreras está inspirado en el libro homónimo escrito por Ángeles Doñate que fue publicado en 2019. Adriana Barraza, quien también fue profesora en la vida real, protagoniza este título que tiene una hora y 35 minutos de duración.

Resumen:

En una zona rural de México, la maestra Georgina está decidida a marcar una diferencia en la vida de sus jóvenes e ingeniosos estudiantes, a los que educa en una escuela vagón.

Día de la madre en Netflix

Película de origen polaco que se estrenó hace pocos días en la plataforma y ya se ubica entre los títulos más vistos. Es protagonizada por Agnieszka Grochowska en el rol de Nina, una mujer que estará dispuesta a correr cualquier riesgo y volver a sus viejos días como agente para salvar al hijo que no había conocido hasta ahora. Tiene una hora y 34 minutos de duración y está dirigida por Mateusz Rakowicz.

Resumen:

Una exagente especial desempolva sus habilidades letales para salvar al hijo que nunca conoció, sin importar quién se cruce en su camino.

FUBAR en Netflix

Arnold Schwarzenegger protagoniza por primera vez una serie de televisión, y en este caso, se sumerge nuevamente en la comedia de acción al mismo estilo de Mentiras verdaderas. El título recién llegó a la plataforma y se advierte como uno de los favoritos de los siguientes días. El elenco lo completan Monica Barbaro, Jay Baruchel, Aparna Brielle, Aparna Brielle, Aparna Brielle, entre otros más.

Resumen:

Tras enterarse de que ambos estuvieron trabajando durante años como agentes secretos de la CIA, un padre y su hija no solo descubren que su relación siempre ha sido una mentira y que no se conocen como creían, sino que, además, ahora tienen que trabajar juntos. FUBAR es una historia que aborda la dinámica universal de las relaciones familiares, pero con intrigas de espionaje como telón de fondo, una cuota extra de acción y mucho humor

La Sra. Chatterjee vs. Noruega en Netflix

Película de la India que retrata la historia de una mujer que busca recuperar a sus hijos y se enfrenta al sistema gubernamental de Noruega. Es protagonizada por Rani Mukerji en el papel de Debika Chatterjee y dirigida por Ashima Chibber. Se estrenó en su país de origen en marzo de este año, pero llegó a Netflix apenas este mes. En su lanzamiento global, ha podido acumular más de 13 millones de visualizaciones y se encuentra entre los films de habla no inglesa más vistos de la plataforma.

Resumen:

Una madre inmigrante de la India pelea por la custodia de sus hijos cuando las autoridades noruegas la separan de ellos. Basada en una historia real.

Astérix y Obélix: el reino del medio en Netflix

Esta quinta película sobre los famosos personajes ya no tiene a Gerard Depardieu. Astérix lo interpreta Guillaume Canet, quien también dirige la película y a Obélix lo interpreta Gilles Lellouche. Los acompañan Vincent Cassel como César, Marion Cottillard como Cleopatra y Pierre Richard como Panoramix. Incluye una participación del futbolista Zlatan Ibrahimovic. En esta ocasión el guion no está basado en ninguna de las historietas.

Resumen:

Esta vez la aventura los lleva al Reino del Medio, que no es otra cosa más que China, por supuesto. La princesa Fu Yi (Julie Chen) llega a la aldea de Astérix necesitada de ayuda. Los dos héroes aceptarán viajar hasta su reino para rescatar a la emperatriz Deng Tsin Qin (Bun-hay Mean), quien ha caído en manos de sus enemigos y ahora se han aliado con el César. Todo esto es una excusa simple para jugar a la comedia con tono se historieta que ha caracterizado a los exitosos largometrajes

Siempre fiel en Netflix

Película de suspenso filmada en los Países Bajos que ha cautivado a los usuarios y actualmente se ubica entre lo más visto de la plataforma. Bodil e Isabel son dos mujeres que, cuando deciden tomarse unos días libres de sus maridos, se utilizan como coartada para así vivir cortos momentos liberadores. Sin embargo, esta estrategia alcanza su punto más crítico cuando Isabel desaparece y todo apuntaría a un crimen. Actúan Bracha van Doesburgh, Elise Schaap y Hannah Hoekstra

Resumen:

Dos amigas se cubren las espaldas mutuamente para escabullirse y vivir aventuras secretas, pero su elaborada red de mentiras se viene abajo cuando una de ellas desaparece.

McGregor Forever en Netflix

La docuserie de cuatro partes narra el regreso de McGregor a la lucha en 2021 y profundizará en su carrera y vida personal. La producción dirigida por Gotham Chopra se estrenará en la plataforma de entretenimiento el próximo mes. Cuenta también con la dirección de Religion of Sports, y es producida por Chopra, Ameeth Sankaran, Giselle Parets, Audie Attar, Peter Berg y Matt Goldberg.

Resumen:

McGregor Forever narrará como es que Conor llegó a ser tan famoso e importante en el deporte estadounidense. Se mostrará a su vez cómo se prepara para su regreso al octágono y da una mirada entre bastidores sobre su recorrido hasta ser tan reconocido e importante y por qué se sigue considerando uno de los rostros más relevantes de la UFC.

Casados con hijos en Netflix

La histórica serie de comedia argentina protagonizada por Guillermo Francella, uno de los actores más reconocibles en la historia del país porteño e hincha acérrimo de Racing, llegó a Netflix para la felicidad de miles de personas que crecieron mirando la producción. Es una versión latina de Married with Children, sit comedy estadounidense protagonizada por Ed O’Neill y Katey Sagal. Casado con hijos estuvo a cargo de la cadena Telefe a lo largo de tres años y consiguió una gran cantidad de audiencia en sus dos temporadas.

Resumen:

La historia de una familia disfuncional argentina de clase media, venida a menos, que lucha sin armas, pero con mucha acidez, sarcasmo e ironía, por sobrevivir a las dificultades de la vida cotidiana.

El silencio en Netflix

Thriller dramático español protagonizado por Arón Piper, estrella de la exitosa Élite, y creado por Aitor Gabilondo (Patria). La historia sigue a un joven acusado del doble homicidio de sus padres y cuya decisión para seguir adelante fue dejar de hablar completamente. Es decir, nunca habló con las autoridades ni declaró su culpabilidad. Por esa razón, una especialista en psiquiatría se interesa por el caso y decide ponerlo en observación con el propósito de determinar la causa de este silencio.

Resumen:

Sergio no ha dicho una sola palabra desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora una psiquiatra busca descubrir lo que sucedió llevando a cabo una retorcida investigación.

Besos, Kitty en Netflix

Serie derivada de la trilogía cinematográficaA todos los chicos de los que me enamoré, que se basó en las novelas juveniles de Jenny Han (también creadora de este spin-off). Kitty (Anna Cathcart) se convierte en la protagonista y, en plena adolescencia, escribe su tierna historia de amor cuando su novio a larga distancia se reencuentra con ella. Muy lejos de casa, la menor de las Covey verá expuesto su corazón ante nuevas experiencias de vida. El elenco se completa con Minyoung Choi, Gia Kim, Sang Heon Lee, Anthony Keyvan y Peter Thurnwald.

Resumen:

La casamentera adolescente Kitty Song Covey cree que conoce todo lo que hay que saber sobre el amor. Pero cuando se muda al otro lado del mundo para reunirse con su novio a larga distancia, pronto se da cuenta de que las relaciones son mucho más complicadas cuando es tu propio corazón el que está en juego.

Doctora Cha en Netflix

Drama médico de 16 episodios que recién llegó a la plataforma y promete encantar a los aficionados del contenido hecho en Corea del Sur. La historia engancha al público por las ganas de superación de su protagonista, quien ha decidido retomar un camino profesional que abandonó un tiempo atrás y ahora debe adaptarse a una rutina que, dentro de los estereotipos, no corresponde del todo a su edad. Actúan Uhm Jung-hwa, Kim Byong-chul, Myung Se-bin y Min Woo-hyuk.

Resumen:

Veinte años después de abandonar su carrera en la medicina, una ama de casa retoma su profesión como residente de primer año y enfrenta innumerables desafíos.

Paratemporal en Netflix

La película originalmente se estrenó en cines en 2020, pero no ha sido hasta ahora que su popularidad recién ha explotado. Jamie Dornan y Anthony Mackie protagonizan este largometraje de suspenso, ciencia ficción y terror que se centra en dos paramédicos de Nueva Orleans que también son mejores amigos. Ellos se convierten en testigos de los más recientes casos de muertes accidentales que conducen al consumo de una peligrosa droga.

Resumen:

Dos paramédicos empiezan a cuestionarse la realidad después de toparse con una serie de extrañas muertes vinculadas a una nueva droga que tiene efectos alucinógenos.

Bridgerton en Netflix

La serie de época debutó en 2020 y, desde entonces, su éxito en el streaming ha sido imparable. Desarrollada por Shonda Rhimes y basada en las novelas de Julian Quinn, la ficción inicia con la historia de Daphne, una de las hermanas de esta familia, en su búsqueda por encontrar un buen marido.

Resumen:

Es la historia de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la hija mayor de la poderosa familia Bridgerton, y su presentación en sociedad en el competitivo mercado matrimonial de Londres en el periodo Regencia. Daphne, deseosa de encontrar el verdadero amor como lo hicieron sus padres, parece tener las mejores oportunidades. Sin embargo, a medida que su hermano mayor empieza a descartar a sus posibles pretendientes, la publicación escandalosa de la misteriosa lady Whistledown genera serias dudas sobre su persona en la alta sociedad londinense. Es entonces que aparece el duque de Hastings (Regé‑Jean Page), un soltero empedernido y rebelde, además del sueño de todas las madres de debutantes. Si bien ambos expresan su desinterés por el otro, la química entre Daphne y el duque es innegable cada vez que sus agudos ingenios se enfrentan mientras lidian con las expectativas que la sociedad tiene sobre su futuro.

Queer Eye en Netflix

El Fab 5 regresa con una nueva temporada que se dividirá en siete episodios de 45 minutos. El número de episodios parece un poco más corto de lo normal. La nueva entrega será la más corta de Queer Eye hasta ahora, dado que las temporadas anteriores han consistido en al menos ocho capítulos.

Resumen:

Un tráiler de la nueva temporada, así como un artículo de Netflix, ofrecieron un poco más de información sobre las historias que se presentarán en la séptima temporada. Podemos esperar apariciones de un grupo de hermanos de la fraternidad, un superfan de los New Orleans Saints, un profesor, un propietario de una tienda de segunda mano anteriormente encarcelado y más.

La madre en Netflix

Esta película de acción protagonizada por Jennifer Lopez y dirigida por Niki Caro cuenta una historia muy singular. Una madre es, a la vez, una asesina mortal que saldrá de su escondite varios años más tarde para proteger a su hija, que dio en adopción desde muy pequeña debido a que era perseguida por criminales muy peligrosos. Actúan también Lucy Paez, Omari Hardwick, Joseph Fiennes, Gael García Bernal, entre otros más.

Resumen:

Una asesina mortal deja la clandestinidad para proteger a la hija que abandonó años atrás, mientras intenta escapar del peligro.

Black Knight en Netflix

El actor Kim Woo-bin protagoniza esta producción en el rol del repartidor 5-8, un hombre que tendrá que hacerse cargo del refugiado Sa-wol en medio de un contexto distópico desatado por una contaminación atmosférica extrema a nivel global. La historia está basada en el cómic digital Delivery Knight, creado por Lee Yoon-gyun.

Resumen:

En esta serie de ciencia ficción ambientada en una Corea posapocalíptica, un repartidor intenta hacer justicia en un mundo donde los refugiados están privados de sus derechos.

Presagio en Netflix

Película de desastres de ciencia ficción británica de 2009 dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Nicolas Cage. Se filmó en Docklands Studios Melbourne, Australia, utilizando varios lugares para representar el escenario del área de Boston de la película. La película se estrenó el 20 de marzo de 2009 en los Estados Unidos.

Resumen:

Cincuenta años después de que fuera enterrado en una cápsula del tiempo, el documento críptico de una niña cae en manos de Caleb Koestler, el hijo del profesor John Koestler (Nicolas Cage). Él se da cuenta de que el mensaje enumera con precisión los desastres importantes de las últimas cinco décadas y predice tres calamidades futuras, una de ellas un cataclismo global. Cuando sus advertencias caen en oídos sordos, John solicita la ayuda de la hija y la nieta del autor profético para tratar de evitar el desastre final.

La reina Cleopatra en Netflix

Miniserie documental de cuatro episodios que profundiza en el legado de Cleopatra, gobernante del Antiguo Egipto y la última en este cargo que perteneció a la dinastía ptolemaica (que sucedió a Alejandro Magno). La ficción aborda las etapas más importantes de su reinado, desde su ascenso al trono y un notable vínculo con el Imperio Romano hasta el fin de sus días como reina.

Resumen:

La productora ejecutiva Jada Pinkett Smith presenta esta serie documental que explora la vida de reinas de África emblemáticas. Esta temporada trata sobre la reina Cleopatra, la mujer más famosa, poderosa e incomprendida del mundo; una reina audaz cuyos amores y encanto eclipsaron su mayor fortaleza: su inteligencia. Cleopatra se transformó en un ícono, y su historia ha sido retratada y reescrita a lo largo del tiempo. Ahora, esta serie replantea su fascinante vida y su astucia política, como también formula preguntas en torno a sus raíces, tema que continúa siendo objeto de debate.

El lado profundo del mar en Netflix

Conocida en inglés como The Deep End of the Ocean, esta película clásica de los noventa retrata de manera perfecta un melodrama. Michelle Pfeiffer encarna a Beth Cappadora, una madre de familia que, durante una salida con sus hijos, pierde a uno de ellos. La mujer se culpa por el hecho y vive con ese remordimiento por nueve años hasta que un pequeño llega un día a su puerta para ofrecerle servicios de jardinería. Para ella, se trataría de su hijo, Ben, aunque no podría asegurarlo. Actúan también Treat Williams, Jonathan Jackson, John Kapelos, Whoopi Goldberg, entre otros más.

Resumen:

Una madre se desespera cuando desaparece su hijo de tres años. Nueve años más tarde, en su nuevo barrio conoce a un niño que tiene un parecido asombroso con su hijo Ben.

En el lugar equivocado en Netflix

En 2022, se estrenó una de las más recientes películas de Bruce Willis, el reconocido actor de Hollywood diagnosticado con demencia frontotemporal. Del género policial y criminal, la historia sigue a un exjefe de la policía que presencia un asesinato en su pequeño pueblo. Él es el testigo clave del caso, sin embargo, su propia hija corre peligro si decide hablar, pues un mafioso busca silenciarlo mediante amenazas. Actúan también Ashley Greene (Crepúsculo), Michael Sirow (Fuera de la justicia), Stacey Danger, Texas Battle, Massi Furlan, entre otros más.

Resumen:

Un capo de la droga comete un error con consecuencias nefastas cuando amenaza a la hija del exjefe de policía que va a testificar en su contra.

Outlander en Netflix

La sexta temporada de esta serie se estrenó el 6 de marzo de 2022 y hace unos días estrenó en recientemente en Netflix. Esta reciente entrega está dividida en ocho episodios y adapta el contenido del sexto libro de la serie , A Breath of Snow and Ashes escrito porDiana Gabaldon.

Resumen:

La sexta temporada con la lucha de Claire y Jamie para proteger a sus seres queridos, mientras navegan por las tribulaciones de la vida en la América colonial. Establecer un hogar en el Nuevo Mundo no fácil, particularmente en el interior de Carolina del Norte, durante un período de agitación política dramática. Los Fraser se esfuerzan por mantener la paz y prosperar dentro de una sociedad que está yendo hacia la revolución. Contra este telón de fondo, Claire y Jamie han construido juntos una casa.

Diamantes turbios en Netflix

«Diamantes turbios» es un thriller dramático que se estrenó el pasado 21 de abril. (Netflix)

Thriller belga que se ubica actualmente en el Top 10 de las series en habla no inglesa más vistas de la plataforma. La historia sigue Noah Wolfson (Kevin Janssens), un hombre que proviene de un entorno judío ortodoxo y vuelve a sus orígenes cuando su hermano se quita la vida. En su regreso, descubre que muchas situaciones han cambiado: la mafia local ha amenazado el negocio familiar y sus otros hermanos no pueden salvarlo de la quiebra.

Resumen:

Drama sobre crímenes en ocho partes que narra los conflictos de los Wolfson, una familia judía ultraortodoxa en el seno de la famosa industria del diamante en Amberes, Bélgica. Cuando su hijo menor se quita la vida, su distanciado hermano Noah que le dio la espalda a la religión y encontró un nuevo hogar en el crimen organizado de Londres regresa a Amberes y descubre que el negocio de la familia está a punto de derrumbarse bajo el dominio de la mafia local.

¡Que se besen! en Netflix

Comedia romántica de origen polaco que ha causado polémica. (Netflix)

Película polaca que ha causado controversia por centrarse un mujeriego que va tras una mujer que está a punto de casarse. Se encuentra entre las producciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma, pero también ha recibido críticas por tener una perspectiva machista y sexista en su historia y personajes. Está protagonizada por Zofia Domalik y Mateusz Kościukiewicz.

Resumen:

En este comedia romántica, un famoso mujeriego intenta seducir a una futura novia que está a punto de casarse.

La reina Charlotte: una historia de Bridgerton en Netflix

Shonda Rhimes expande las historias de Bridgerton con una precuela centrada en la monarca Charlotte, originalmente interpretada por Golda Rosheuvel. La serie explora los orígenes de esta mujer poderosa del Reino Unido y cómo desde muy joven estaba dispuesta a cambiarlo todo. India Amarteifio y Corey Mylchreest son los protagonistas en los respectivos roles de las versiones jóvenes de la reina Charlotte y el rey George.

Resumen:

Centrada en el ascenso al poder y la popularidad de la reina Charlotte, esta precuela del universo de Bridgerton cuenta la historia de la unión de la joven Charlotte con el rey George, que no solo fue una gran historia de amor sino también un punto de inflexión a nivel social, porque se crearon las tradiciones de la alta sociedad que heredaron los personajes en Bridgerton.

El padre en Netflix

“El padre” cuenta con las actuaciones de Anthony Hopkins y Olivia Colman. (Netflix)

Anthony Hopkins se llevó el premio Oscar por esta cautivadora actuación de un hombre que enfrenta la confusión y el miedo cuando va perdiendo conexión consigo mismo y con la realidad. Se trata de una adaptación de la obra teatral de Florian Zeller que él mismo se encargó también de llevar al cine y por la que tuvo un gran recibimiento en los festivales de cine en 2020. El elenco lo completan Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams y Mark Gatiss.

Resumen:

Un hombre rechaza la ayuda de su hija según va envejeciendo. A medida que intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso del tejido de su realidad.

Alias en Netflix

Thriller de acción de origen francés dirigido por Morgan S. Dalibert y Alban Lenoir, quien a su vez también lo protagoniza. La historia sigue a un agente especial que se infiltra en una organización criminal con el propósito de ganar su confianza, sin embargo, jamás esperó que desarrollaría una inesperada amistad con el hijo del jefe de la mafia.

Resumen:

Ni Dios, ni amo. Un asesino a sueldo con lealtades que cambian según sus tareas encubiertas se ve obligado a adoptar la identidad más difícil de su carrera: su verdadero yo.