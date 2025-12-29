Cómo evitar plátanos caros en diciembre

Creado: Actualizado:

En 2025 el Ministerio de Agricultura reportó 33.4 millones de tareas cultivadas y la mayor cantidad, 11,498,043 tareas fueron de plátanos. La productividad del plátano disminuye en invierno, por razones de fisiología vegetal asociada al exceso de agua causante de estrés radicular y a una menor radiación solar. Las raíces necesitan oxigeno para respirar y absorber mejor agua y nutrientes, evitando plantas débiles y racimos pequeños. La fotosíntesis merma en invierno por una decreciente insolación, bajando la producción de azucares, resultando plantas sin energía para crecer y llenar bien el racimo. Se recomienda, durante todo el año, drenar bien el terreno para tener raíces aireadas; fertilizar con más potasio que nitrógeno, aplicando magnesio para mantener mínimamente 10 hojas verdes y sanas, evitando la incidencia de la sigatoka negra. Así, llegado diciembre, el agricultor produce mejor y gana más, favoreciendo con bajo precio al consumidor.