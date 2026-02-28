Los 4 años de la guerra Rusia-Ucrania

Creado: Actualizado:

La guerra Rusia-Ucrania llega a su cuarto año envuelta en muertes, destrucción, amenazas nucleares, uso de mercenarios, con amagos de negociaciones, pero sin pautas ni tregua en el horizonte. Ha sido también un buen “laboratorio” para las potencias ensayar armas, y para algunos, y por qué no, un escenario para la OTAN y EE. UU. sopesar el potencial militar de Rusia.

Lo que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó el 24 de febrero de 2022 “operación militar especial”, y donde buscaba imitar la fácil toma de Crimea de 2014, se ha convertido en una larga guerra de desgaste contra la OTAN, la Unión Europea y el mismo EE. UU. que arman a Ucrania.

Las cifras más conservadoras de la guerra hablan de 1,200,000 bajas rusas, de ellos 325,000 soldados muertos. De Ucrania se estima la cifra de 600,000 bajas militares, con 140,000 soldados muertos. Siendo el 2025 el año más sangriento con miles de bajas civiles. 2025 fue también el año en que Rusia lanzó 54,000 drones y usó misiles hipersónicos.

Este cuarto año de guerra llega con contactos entre las partes, pero también con una Ucrania con ciudades en ruinas, con millones de desplazados, una débil infraestructura y una economía que luce estancada. Sin Washington y la UE Ucrania tambalea. Ya que según el Instituto para el Estudio de la Guerra, los rusos ocupan un 19.4 % de Ucrania, consolidándose en Donetsk y Lugansk, y claro, Crimea. Ahora, para negociar, delimitar una nueva frontera y la insistencia de Ucrania entrar a la UE, forman un “nudo gordiano”.