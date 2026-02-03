Venezuela, Irán... ¿qué país sigue?

Creado: Actualizado:

Luego de su “accionar militar” en Venezuela, el mapa de Irán aparece bajo los reflectores del Pentágono, y ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó una flota en las proximidades de la antigua Persia. El portaaviones Abraham Lincoln, surtido de aviones de combate y tres buques destructores con misiles, va a la vanguardia, según informes y páginas web que vigilan acciones militares.

La República Islámica de Irán es una teocracia petrolera de un millón 648 mil kilómetros cuadrados y 91 millones de habitantes, sancionada por EE. UU. y Europa, tras acusarla de desestabilizar la región en sus afanes por obtener la bomba nuclear, amenazar a Israel y armar a Hamás, Hézbola y los hutíes de Yemen. A lo que se suman las muertes que han dejado las últimas movilizaciones contra medidas del gobierno iraní.

En junio de 2025 Israel atacó Irán, mató a altos funcionarios y luego coordinó con Washington la “Operación Martillo de Medianoche”, donde EE. UU. usó 125 aeronaves militares para bombardear instalaciones iraníes. No olvidemos que EE. UU. tiene en Oriente Medio unos 50 mil soldados y bases en Baréin, Jordania, Qatar, Arabia Saudida y Emiratos Árabes Unidos.

Frente a los ataques de Israel y EE. UU. en 2025, Irán lució débil, y ante la actual amenaza, el presidente iraní Masud Pezeshkian ha dado la bienvenida a “cualquier proceso que evite la guerra”. Así, y pese a la decisión de Europa de colocar la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de grupos terroristas, Washington y Teherán agendaron dialogar. ¿Qué país sigue en la agenda de Trump?