Creado: Actualizado:

Con el propósito de fortalecer la inclusión financiera, el desarrollo productivo y las capacidades de poblaciones en situación de vulnerabilidad en la República Dominicana, el Banco de Ahorro y Crédito (Adopem) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un memorando de entendimiento. El convenio contiene un marco de cooperación que permitirá articular las capacidades técnicas del PNUD, incluyendo su red de expertos, metodologías y herramientas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Mipymes y emprendimiento, con la experiencia de Adopem en la provisión de servicios financieros y no financieros adaptados a las necesidades de los sectores tradicionalmente excluidos. Firmaron el convenio, Ana María Díaz, representante residente del PNUD en el país, destacó que ese memorando consolida una colaboración que ya venía generando resultados: “Esta firma no es un punto de partida, sino la consolidación de un trabajo conjunto que ahora se fortalece con una visión estratégica. Mientras, Mercedes Canalda de Beras Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, precisó el valor del acuerdo para profundizar la misión social de la entidad financiera.

Fundejur y Guakía

La Fundación para el Desarrollo de la Juventud Rural (Fundejur) y Guakía Ambiente firmaron un acuerdo de colaboración para establecer una alianza estratégica que fortalezca sus acciones en beneficio del desarrollo local sostenible, con especial énfasis en la juventud rural del país. El convenio lo firmaron Efraín Toribio, presidente de Fundejur, y Abel Camilo, presidente de Guakía Ambiente, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos.