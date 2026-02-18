Según Indocafé, pronto vuelve autosuficiencia producir café

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

República Dominicana pronto volverá a ser autosuficiente en la producción de café, debido al ritmo en el que prosperan las nuevas variedades sembradas en los últimos nueve años.

Así lo previó el director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café (Indocafé), Leonidas Bautista, quien explicó que las nuevas variedades sembradas han estado sustituyendo importaciones de manera significativa, al punto de que las torrecfactoras están trayendo pocas cantidades de otros países.

El dos veces director de Indocafé recordó que el Proyecto de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia (Utepda), creado por el Decreto 10-17, del 19 de enero de 2017, ha entregado millones de plantas de café a los productores de diferentes zonas del país.

Abajo un vivero de plantas.

Expresó que en esta gestión de Gobierno, desde 2020 hasta la fecha, fue que comenzó un proyecto de investigación de variedades de café tolerantes a la roya, principal enfermedad que afecta a ese cultivo a nivel mundial, como estrategia de a nivel nacional.

Batista indicó que en el período 2016-2020 las exportaciones de café fueron de US$31.6 millones y que en el lapso de 2020-2024, US$152 millones, mientras que el año pasado el país exportó US$48 millones.

Dijo, además, que de 2016 a 2020, la producción de café fue de 1,218,126 quintales y en el período 2020-2025 alcanzó los 2,641,155 quintales, por las nuevas variedades que se sembraron en la región sur durante la citada fecha.

Batista expuso que las principales provincias productoras de café son Barahona, Bahoruco, San José de Ocoa, Peravia y Azua, en el sur; mientras que, Santiago, La Vega, Puerto Plata y Santiago Rodríguez, en el norte.

Indicó que en el este se produce café de manera robusta en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Samaná.

El director de Indocafé dijo que esa institución preparó un equipo técnico para visitar a cada productor, para georeferenciarle las fincas, debido a que es un dato importante para los compradores extranjeros.

La producción de las nuevas variedades están sustituyen las importaciones de café en el país, precisa el funcionario, en una entrevista con este diario.

Esa contribución es parte del programa técnico que aplica Indocafé en las plantaciones de los productores.