Aportes de los animales a la vida humana 2/2

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Continuemos queridos lectores, conociendo y/o recordando parte de los tantos aportes que los animales diariamente nos hacen. De seguro en algunos casos, quedaremos gratamente sorprendidos, pero, qué bueno si así resultase, conocer más aumenta nuestros conocimientos, amplía nuestra capacidad de comprensión de las cosas. Puede que resulte difícil de entender, pero, soy de los que piensa que, tanto más profundizamos sobre esas informaciones, ellas nos ayudarán a ser más considerados y tolerantes.

Iniciemos con los murciélagos, dado a su aspecto poco agradable la mayoría de las personas evita tocarlos, no los quieren ni ver y, como ellos viven en lugares húmedos y oscuros hasta olvidamos su existencia. Sin embargo, estos pequeños son de suma importancia en el control de insectos, producción de alimentos y reproducción de plantas.

Las serpientes, aportan beneficios trascendentes a la vida humana, actúan como controladores biológicos de roedores e insectos que destruyen los cultivos y transmiten enfermedades como hantavirus y leptospirosis. Las biotoxinas derivadas de su veneno son utilizadas para elaborar medicamentos para: cáncer, trombosis, esclerosis múltiple, trastornos cardiovasculares y neuromusculares. Además, productos cosméticos a los que se les han atribuido efectos rejuvenecedores y cicatrizantes. De su piel se elaboran carteras, botas, chamarras. El aceite de culebra, ampliamente empleado como parte de la medicina tradicional en países como China para tratar inflamación y dolor articular. En México para aliviar dolores musculares y torceduras. En nuestro país existe la creencia de que este facilita los movimientos de caderas, aún se comercializa con la finalidad de obtener mayor flexibilidad en los llamados “huesos de la contentura” ¿Qué les parece?

Sabía usted que, el segundo roedor más grande del mundo, conocido como “ingeniero de ecosistemas” por su increíble habilidad para construir presas que actúan como reguladores naturales en la prevención de inundaciones y sequías, son los castores. Este maravilloso animal es todo un “kit de herramientas”, donde la sierra son sus dientes revestidos de hierro, responsable de su tonalidad naranja y dureza, sus hábiles manos les permiten cargar piedras, manipular ramas con precisión, amasar el barro para sellar las grietas de la presa, su cola usada como tercer pie al momento de talar y como timón para transportar troncos pesados. Gracias a esta capacidad transforma paisajes áridos en oasis, una estrategia clave para combatir la crisis hídrica. Elefantes, ayudan en la regulación de los ecosistemas, en épocas de sequías usan sus colmillos y patas para cavar en lechos de ríos secos hasta encontrar aguas subterráneas. Pueden escuchar o sentir tormentas eléctricas, intensas lluvias a 250km de distancia, dispersan semillas a través de su estiércol, son cortafuegos naturales, ayudan a almacenar carbono. Las aves, verdaderas guardianas del medio ambiente, ayudan en la reforestación, polinización, control de plagas, fertilización del suelo. Las carroñeras (buitres y cóndores) son el equipo de limpieza de la naturaleza, consumen restos de animales en descomposición previniendo con esto la propagación de bacterias, reciclan nutrientes, reducen la emisión de gases de efecto invernadero. Pulpos, recicladores del océano, utilizan sus tentáculos para reutilizar y reducir residuos mediante el uso creativo de envases de vidrio, cáscaras de coco, etc. para construir refugios. La basura nuestra es el tesoro de los pulpos, aprendamos de ellos a reciclar. En síntesis, conservar los animales es esencial para proteger la biodiversidad y mantener el equilibrio de los ecosistemas que sostienen la vida en nuestro planeta.

Hemos podido conocer algunos de los tantos aportes que estos nos hacen. Es una lista limitada, pero, les recuerdo que incluso los perezosos, osos pandas, unicornios marinos, desempeñan un rol en la estructuración de nuestro diario vivir. ¡Los animales son fabulosos! Cuidándolos a ellos nos cuidamos y protegemos nosotros.