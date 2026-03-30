Apoyo sustancial de China al desarrollo y resiliencia de Cuba

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Por 65 años China y Cuba han fomentado una sólida y profundamente solidaria amistad. En 1960 La Habana fue el primer país de Latinoamérica, y de los primeros del mundo, en establecer relaciones oficiales reconociendo el principio de una sola China. La República Popular China, por su parte, nunca ha dejado de expresar la condena del bloqueo estadounidense y reclamar su levantamiento. En el actual recrudecimiento de la política de Washington el gobierno chino ha condenado el cerco contra Cuba y planteado la urgencia y conveniencia de resolver el viejo diferendo por negociaciones.

Durante la visita del pasado año a Beijing del presidente cubano Diaz-Canel y Xi Jinping firmaron una declaración conjunta en la que reafirmaron que las relaciones “estaban en su mejor momento” y fue ocasión para que se establecieran varios acuerdos en sectores económicos, comerciales, financieros, para inversiones, científicos técnicos, así como varios proyectos de ayuda solidaria. Ambas partes acordaron ampliar la cooperación en campos de ciberseguridad, nanotecnología, ciencias de la vida, biotecnología y biomedicina, agrotecnología y producción de alimentos, así como en el campo de las ciencias del cerebro, biodiversidad, cambio climático y, especialmente, en energía. Sectores estratégicos.

El profundo desarrollo científico cubano abre un gran abanico de posibilidades con la potencia crecientemente líder en ciencia y tecnología. Aprovechando el potencial de ambos se han creado empresas conjuntas en China con la tecnología cubana comercializándose desde China evitando el bloqueo contra Cuba y a sus productos novedosos neutralizando el bloqueo a Cuba. Solo en 2025 se crearon diez nuevas empresas conjuntas.

Especialmente destacable es el amplio respaldo energético a Cuba, sector que muestra una fuerte vulnerabilidad que en estos momentos presenta brutales consecuencias humanitarias.

China colabora fuertemente en la transformación de la matriz energética cubana. Amplía colaboración en energía fotovoltaica. Cuba requiere anualmente 8 millones de toneladas de combustible y produce solo tres; de ahí el cruel cerco para rendirla. Desde 2025 China ha acelerado sus instalaciones fotovoltaicas en Cuba con la meta de que en 2030 aporten el 25% de la energía.

El apoyo chino para la resiliencia cubana no busca solo ayudarla a resistir sino para una transformación proactiva de la economía isleña y posicionarse mejor ante un medio crecientemente hostil. Para Cuba, China es su principal socio comercial y Cuba, a su vez, es el segundo mayor socio de China en el Caribe.