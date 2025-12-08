Atacar las pensiones es un error político

Creado: Actualizado:

Según el censo de 2022, la población dominicana mayor de 65 años alcanzaba las 960,000 personas, representando el 9% de los 10,760,000 millones de habitantes, en ese entonces.

Se recuerda que el Sistema Dominicano de Seguridad Social data del 2001, ley 87-01, implementándose en 2003 las primeras afiliaciones al Seguro Familiar de Salud y al sistema de pensiones basado en cuentas individuales.

Las inversiones públicas, ciertamente, deben correr con igual o mayor celeridad que el gasto social, pues son generadoras de empleos que integran los sectores marginados a la producción. Por tanto, la inversión social debe priorizar a los envejecientes y las mujeres vulnerables.

El gobierno del presidente Abinader ha otorgado desde 2020 al 2024 59,703 pensiones solidarias de RD$6,000, que representan RD$8,686 millones, haciendo justicia para mitigar el rosario de penurias de ancianos desprotegidos y madres que crían solas.