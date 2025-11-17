Creado: Actualizado:

El guineo es un excelente remedio natural contra enfermedades. Muchos científicos dicen que comparado con una manzana, el guineo tiene cuatro veces más proteínas y dos veces más vitaminas y minerales. Sugieren consumirlo todos los días.

El vocablo “Jefe” se refiere al superior o cabeza de una organización de cualquier tipo. A fines del siglo IX, en Francia, se usaba la palabra “chieef” para la cabeza fuera de humanos o animales, de ahí paso a referirse a la cabeza o elemento principal de un grupo.

En el siglo XVI, en el ámbito francés se le llamaba “chef d’accusation” a un fiscal y en el 1740, surgió el “chef de cuisine” o jefe de cocina para los que dirigían las cocinas de los palacios de los reyes y nobles. Después de un tiempo de terminar la Revolución Francesa, esos chefs iniciaron a instalar los primeros restaurantes de París.

En castellano ya se utilizaba la palabra “jefe” mucho antes que en Francia, como se ve en un texto de Fray Bartolomé de las Casas, fechado en 1552.

La Torre Eiffel de París originalmente se construyó para que durara 20 años. Fue inaugurada en el 1889 y todavía la seguimos admirando y visitando. Cada 7 años debe pintarse, tarea que utiliza 60 toneladas de pintura. En sus primeros tiempos, su creador, Gustave Eiffel, tenía un pequeño apartamento en el tope para recibir visitas.

Para la iluminación de la Torre en las noches, se encienden 20,000 bombillas. Para subir al tope, antes de instalar los elevadores, había que subir 1,665 escalones.

Alrededor de 11 millones de personas visitan la Torre Eiffel anualmente, siendo la mayoría turistas franceses. Durante época de frío, la Torre se encoge hasta 15 cm, mientras que en calor aumenta 15 cm.